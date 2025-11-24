Masovno širenje demencije kod penzionera: Bolest će tek “eksplodirati” — a ovo je razlog

Očekuje se da će do 2030. godine 82 miliona ljudi širom sveta živeti sa demencijom, a do 2050. godine 152 miliona.

Demencija kod penzionera postaje epidemija koja menja živote ne samo bolesnih, nego i njihovih porodica — teret postaje sve teži. Istovremeno, statistika nam nedvosmisleno pokazuje da se ova bolest rapidno širi, a sistem nije spreman.

Zašto je ovo alarmantno

Prema izveštaju stručnjaka, demencija i Alchajmerova bolest među starijima u Evropi beleže “rapidne tendencije” — odnosno pogoršanje pokazatelja.

To nije samo problema pojedinaca — to je društveni i ekonomski izazov: rastuće troškove ne snose samo bolesni, već njihovi negovatelji — često članovi porodice, koji napuštaju posao da bi se brinuli o bližnjima.

Šta kaže izveštaj SZO

Prema prognozama Svetske zdravstvene organizacije, očekuje se da će do 2030. godine 82 miliona ljudi širom sveta živeti sa demencijom, a do 2050. godine 152 miliona.

To znači da će pritisak na zdravstvene i socijalne sisteme će postati ogroman. Troškovi brige su već sad veliki — neki izvori navode da globalni troškovi neizlečivih oblika demencije premašuju hiljadu milijardi dolara.

Zašto je izazov toliki

Većina neformalne nege se odvija kod kuće — porodice preuzimaju ogromnu emocionalnu i finansijsku odgovornost.

Dostupnost profesionalnih usluga ne prati rast broja obolelih.

Rana dijagnostika je ključna, ali često izostaje — mnogi ne prepoznaju prve simptome, ili ih ne shvataju ozbiljno.

Šta možete vi — kao član porodice, prijatelj ili samo zabrinuti građanin:

Obrazovanje i svest: Naučite da prepoznate prve znakove demencije. Promene u pamćenju, zbunjenost, često ponavljanje – to nisu uvek samo “staračka zaboravnost”.

Rana provera: Ako primetite sumnjive simptome, razgovarajte sa lekarom. Rano otkrivanje može značajno pomoći u usporavanju napredovanja bolesti.

Podrška negovateljima: Ako se vi ili neko koga volite brinete o osobi sa demencijom, tražite socijalne resurse, grupe podrške, savetovalište.

Prevencija: Iako demencija nije uvek moguće sprečiti, vaš način života može pomoći. Fizička aktivnost, društvene veze i mentalna stimulacija su važni faktori.

Zagovaranje promena: Pozovite lokalne zdravstvene vlasti da uspostave bolji sistem nege, finansijsku podršku i obuke za negovatelje.

Rano reagovanje je najvažnije

Demencija kod penzionera nije samo medicinski problem jednom osobi – to je tiha kriza koja utiče na porodice i društvo. Što pre delujemo – kroz edukaciju, dijagnostiku i brigu – to možemo da ublažimo teret. Vaša svest i angažovanje mogu napraviti razliku.

