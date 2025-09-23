Matematički zadatak iz trećeg osnovne razbuktao svađu među roditeljima: Znate li vi odgovor?

Na Facebook stranici objavljen je školski zadatak iz matematike koji je pokrenuo veliku debatu među korisnicima.

„Brat i sestra su pre 15 godina zajedno imali 25 godina. Koliko će godina zajedno imati za 15 godina?“, glasi zadatak koji je posvađao roditelje na Balkanu.

„Ovo je zadatak iz ponavljanja gradiva TREĆEG razreda osnovne škole! Kako taj zadatak primereno rešiti znanju koje imaju deca na kraju 3. raz. oš. PITANJE je SAD!!“, napisali su uz fotografiju zadatka.

Roditelji i učitelji su podeljeni — jedni kažu da je primer prezahtevan za kraj trećeg razreda, dok drugi tvrde da je primer prikladan za dodatnu nastavu i za naprednu decu; rasprava je obuhvatila komentare o težini zadataka s rečima i o pristupu obrazovanju.

Rasprava se proširila i na šire teme obrazovanja, metodologije i očekivanja od učenika.

„Najbolje da svi za 5 iz svakog predmeta moraju znati samo pročitati naslov na udžbeniku. I onda se čudimo što je svaka generacija sve gluplja i gluplja. S time da nisu deca kriva nego roditelji. Sa stavom nisam ni ja to znala/znao zašto bi i moje dete to moralo da zna, šta će mu to u životu, ni meni ne treba. Treba smanjiti matematiku, treba ukinuti logične zadatke i sl. I onda se svi čude što deca ne znaju sabiranje bez kalkulatora, a kamoli množenje ili deljenje. Pa se onda svi čude rezultatima državne mature i govore kako je teška, a nikada lakša nije bila. A svi učenici odlikaši, kako to? Učitelji sve manja prava imaju, a deca sve veća prava, plus roditelji tlače roditelje umesto da da podstaknu decu da uče. Stvaramo generacije debila i sami smo krivi za to“, zaključili su neki.

Kako se rešava — korak po korak

Kao rešenje najčešće se spominjalo 55 ili 85.

Prvo se utvrđuje njihove sadašnje zajedničke godine: ako su pre 15 godina zajedno imali 25 godina, u međuvremenu su oboje ostarili po 15 godina, što je dodatnih 30 godina, pa sada imaju zajedno 55 godina.

Drugi korak je izračunati koliko će imati za 15 godina: opet će oboje ostariti po 15 godina, dakle još 30 godina, pa će za 15 godina zajedno imati 85 godina.

