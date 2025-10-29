Matematička mozgalica: Možete li da rešite šifru i pronađete broj koji nedostaje?

Matematičke zagonetke imaju poseban način da nateraju čak i najoštrije umove da se zaustave i razmisle. Nova zagonetka koja kruži internetom izaziva ljude da shvate obrazac skriven u nizu brojeva postavljenih unutar i oko trouglova.

U ovoj zagonetki, brojevi su postavljeni u uglovima i unutar trouglova. Vaš zadatak je da pronađete vezu između ovih brojeva i shvatite nedostajuću vrednost u poslednjem trouglu. Iako se u početku može činiti teškim, pažljiviji pogled otkriva jednostavan i pametan matematički obrazac.

Zagonetke poput ove nisu samo zabavne već pomažu i u poboljšanju kognitivnih veština. Podstiču vas da kritički razmišljate, poboljšate svoje sposobnosti rešavanja problema i ojačate svoje matematičko rezonovanje. Bez obzira da li ste student koji usavršava svoje veštine ili odrasla osoba koja traži mentalni izazov, ove zagonetke nude zabavan način za vežbanje mozga.

Možete li da rešite šifru?

Pre nego što pređete na rešenje, odvojite trenutak da analizirate brojeve. Šta ih povezuje? Da li postoji obrazac sabiranja ili množenja? Ili možda pravilo oduzimanja ili deljenja? Ovo je vaša šansa da razmišljate van okvira i testirate svoje sposobnosti rešavanja problema.

Rešenje: Tajna sabiranja i množenja

Skriveno pravilo iza slagalice je jednostavno: Nedostajući broj je proizvod zbira brojeva u uglovima trougla.

Ako primenite ovo pravilo na ranije trouglove u nizu, videćete da obrazac važi svaki put. Koristeći istu logiku, nedostajući broj u poslednjem trouglu je 60.

Da li ste rešili?

Ako ste je rešili, čestitamo! Rešili ste šifru. Ako niste, ne brinite – vežba čini majstora. Nastavite da se izazivate zagonetkama poput ove kako biste poboljšali svoje veštine razmišljanja.

