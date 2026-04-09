Medicina ne leči sve“: Vladeta Jerotić je tvrdio da svaka bolest počinje duboko u duši i umu

U duši i umu krije se glavni uzrok svih naših oboljenja. Prestanite da lečite samo fizičke simptome i shvatite šta vam telo poručuje.

Da li ste se ikada zapitali zašto vas određeni bolovi prate godinama, iako su svi medicinski nalazi potpuno čisti? Vladeta Jerotić, čuveni srpski psihijatar, stalno je ponavljao jednu bolnu istinu. On je smatrao da svaka ozbiljna boljka prvo nastaje u duši i umu, pa tek onda prelazi na fizičko telo.

Medicina može da sanira posledice, ali uzrok ostaje netaknut.

Jerotić nas je učio da čovek nije samo biološka mašina, već složeno biće. Ako zanemarimo svoj unutrašnji razvoj, telo preuzima teret te stagnacije. Zato je ključno da razumemo kako naše misli kreiraju naše zdravlje.

Koren problema: Zašto nemir u glavi postaje bol u telu

Kada gutamo bes, tugu ili razočaranje, mi zapravo tempiramo bombu u sopstvenom organizmu. Ljudi često misle da emocije jednostavno ispare. Ne, one se talože i pronalaze put napolje kroz bolove u leđima, probleme sa želucem ili pad imuniteta.

Naš organizam komunicira sa nama. Kada se disbalans pojavi unutar našeg uma, simptomi postaju jedini način da nas telo natera da zastanemo.

Da li svaka bolest zaista počinje u duši i umu?

Da, mnoga fizička stanja zapravo počinju kada potisnute emocije i hronični stres potpuno naruše imunološki sistem. Telo direktno reaguje na nerešene unutrašnje konflikte kroz upale, što znači da isceljenje zahteva rešavanje samog uzroka, a ne samo ublažavanje simptoma.

Nauka danas potkrepljuje ono što je poznati akademik decenijama govorio.

Kako navodi studija objavljena u časopisu „Proceedings of the National Academy of Sciences“, istraživanje o uticaju hroničnog stresa na zapaljenske procese potvrđuje da dugotrajan stres izaziva otpornost na kortizol.

Naše telo jednostavno gubi sposobnost da zaustavi upale i odbrani se od bolesti. Upravo u našoj psihi leži glavni okidač koji aktivira ili gasi ove biološke alarme.

Istina koju krijemo od sebe: Šta se dešava kada ćutimo

Obratite pažnju na situacije kada redovno osećate napetost u stomaku ili ubrzano preskakanje srca. To nije slučajnost. Svaki put kada pristanete na kompromis koji vas duboko boli, vi pravite štetu svom mentalnom i emotivnom stanju.

Ljudi redovno gutaju nepravdu na poslu ili u lošem braku. Zatim idu kod lekara tražeći tabletu za nesanicu ili gastritis. Međutim, pilula ne može da reši toksičan odnos. Oporavak kreće tek kada se usudite da pogledate šta se zaista krije u psihološkim dubinama.

Mnogi pogrešno veruju da je dovoljno popiti lek i nastaviti po starom. Ako ne promenite obrazac ponašanja, bolest će se vratiti u drugom obliku.

Prava lična transformacija jedina nudi trajno rešenje. Dokle god izbegavate suočavanje sa bolnim istinama, vaš imunitet troši ogromnu energiju braneći vas od stresa.

Obratite pažnju: Telo pamti svaku neizgovorenu reč

Probajte da osluškujete svoj organizam pre nego što problem eskalira. Da li radite posao koji prezirete? Da li ostajete u vezama iz navike i straha od samoće? Sve te laži koje govorimo sebi deponuju se pravo u dubini duše. Vremenom, to nagomilano nezadovoljstvo doslovno nagriza zdrave ćelije.

Naš organizam je savršeno precizan mehanizam koji ne trpi prevaru. Možete slagati komšiju, šefa ili partnera, ali ne možete prevariti svoj nervni sistem. On pažljivo beleži svaku nepravdu i svaku noć provedenu u brigama.

Nemojte čekati da vas jak bol natera na promenu. Osvestite svoje granice. Naučite da kažete ne, jer svako glasno izgovoreno odbijanje nečemu što vas crpi, istovremeno predstavlja spašavanje sopstvenog života.

Zato upamtite da istinsko fizičko zdravlje počinje iskrenošću prema sebi.

