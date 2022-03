Medicinska sestra otkrila 4 najčešće stvari zbog kojih ljudi žale pre nego što umru

Medicinska sestra iz staračkog doma u SAD-u otkrila je što je naučila tokom brige za ljude koji umiru. Rekla je da, prema njenom iskustvu, mnogi ljudi jednako žale za životom kada im se vreme na ovoj zemlji bliži kraju.

Inače, ova medicinska sestra, poznata samo kao Džuli, koristi svoj TikTok profil kako bi edukovala ljude o smrti razbijanjem uobičajenih mitova i deljenjem iskustava koja je imala na poslu, a postala je medicinska sestra u staračkom domu nakon što je devet godina radila na intenzivnoj nezi.

U jednom TikTok videu Julie je otkrila zbog čega su njeni pacijenti najčešće žalili pred smrt. Objavljivanjem tog videa je zapravo želela da ljudi razmisle o nekim stvarima kako ne bi imali ista žaljenja jednom kada se osvrnu na svoje živote.

Tu je odgovorila na pitanje koje je glasilo: ‘Kakvo žaljenje najčešće čujete? Imam osećaj kao da svi na kraju požale na neki način’.

Džuli je objasnila da postoji čak pet najvećih žaljenja koje ljudi često imaju kada im se bliži smrt.

– Većina ljudi na kraju svog života žali što nisu cenili svoje zdravlje. Takođe i to što nisu cenili što su živi i one male stvari u životu. Isto kao i to što nisu provodili više vremena s porodicom i što su radili daleko od kuće – rekla je.

Iz priznanja svoje pacijentkinje, Džuli je naučila: ‘Budite u trenutku, živite sada, budite zahvalni, ne uzimajte zdravo za gotovo svoje zdravlje i male stvari u životu. Nemojte odbaciti svoj život ako ne morate i nešto preduzmite. Život je jedan. Provodite vreme s onima koje volite, ne nužno s porodicom, već s onima koje volite i zbog kojih se osećate voljeno’.

Mnogi gledaoci bili su zahvalni na savetima, a u jednom komentaru je pisalo: ‘Hvala ti, morala sam ovo čuti.“

– Gospođo, ovo je bilo jako inspirativno. Hvala vam što ste podelili svoje znanje. To se ceni – komentarisao je drugi gledatelj.

Treći je dodao: ‘Morao sam ovo čuti danas. hvala ti, Džuli’, piše New York Post.

