Medicinska sestra šokirala svet svojim otkrićem: Nećete verovati šta se dešava sa telom kada je smrt blizu

Medicinska sestra iz Velike Britanije, Sarah Holmes, detaljno objašnjava šta se dešava s telom u poslednjim fazama života, pred samu smrt.

Faze koje prethode kraju

Kako se kraj približava, telo polako usporava. Pacijent postaje sve umorniji i provodi više vremena u snu. Apetit opada — uzimanje hrane i tečnosti postaje sve teže jer sistem za varenje postupno „isključuje“ svoje funkcije.

U ovoj takozvanoj prelaznoj fazi, često je potrebna veća pomoć za obavljanje svakodnevnih aktivnosti, a govor i komunikacija mogu postati otežani.

Gubitak telesne težine i promene metabolizma

Smanjeni unos hrane i tečnosti u telu može dovesti do stanja ketoze — organizam počinje da sagoreva masti umesto šećera kako bi obezbedio energiju. To rezultira značajnim gubitkom telesne težine.

Tokom vremena, simptomi se postepeno pogoršavaju do poslednjih trenutaka: disanje postaje nepravilno, cirkulacija slabi, a srce usporava.

Iznenadni naleti jasnoće — „prividni oporavak“

Kod oko jedne trećine pacijenata može se javiti fenomen koji se naziva „prividni oporavak“. To je kratkotrajan trenutak iznenadne mentalne jasnoće — pacijenti se na nekoliko minuta, sati pa čak i dana „vrate“ u stanje koje deluje mnogo normalnije nego ranije, kao da su povratili deo vitalnosti.

Interesantno je da mozak može nastaviti da funkcioniše (barem delimično) i nakon što srce prestane da kuca. Zato neki stručnjaci predlažu da se standardna praksa proglašavanja smrti nakon nekoliko minuta bez otkucaja srca preispita.

Završni trenutci — promenjeno disanje i gašenje funkcija

Najdrastičnija promena koja prethodi smrti tiče se disanja — javlja se obrazac poznat kao Cheyne-Stokesovo disanje: serije brzih udaha praćene dugim periodima bez disanja.

Na kraju, disanje prestaje, srce stane — a zatim i mozak gubi funkciju. U većini slučajeva, opisuje se da to bude relativno miran i postepen proces, kao da se svetlo polako gasi.

