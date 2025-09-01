Mesec rođenja određuje sudbinu žene: Mnogima je pogodilo, saznajte i vi šta vas čeka

Mesec vašeg rođenja je, najverovatnije, uticao na vaš karakter, još više nego znakovi Zodijaka.

Za razliku od astrologije, uticaj meseca rođenja na karakter postoje određeni naučni dokazi.

Nema sumnje da temperament, karakter, sudbina žene zavisi, ne samo od njenog vaspitanja i preživljenih životnih trenutaka, ali i rođenje, u određenom mesecu, može dosta ispričati o ženi:

Januar

U ovom mesecu dolaze na svet najstrpljivije i najizdržljivije žene. Često su one obdarene crtama stoičkog, muškog karaktera. One se, sigurno, neće žaliti i deliti otkrovenja. Radije će same, ponosno i samostalno, rešavati sve svoje probleme. Januarske žene ne vole sve što se tiče čišćenja i sređivanja kuće, ali u kuhinji i spremanju jela – imaju talenta.

Februar

Februarske žene su uporne, tvrdoglave, osetljive i mogu biti osvetoljubive. Imaju poprilično složen karakter. Kod njih se dešavaju nervni lomovi, ali u isto vreme, prisutan je poprilično visok nivo samokontrole. One se ne boje poteškoća, odluke donose ekspeditivno, ne razmišljajući dugo, Zbog žurbe, nisu uvek tačne. Odlično manipulišu ljudima, i zato često imaju dobru karijeru.Veoma vole decu.

Mart

Martovske žene – najosetljivije žene. Veoma su osećajne i ranjive. Često pokazuju tvrdoglavost, što na kraju, ide na njihovu štetu. Umeju da budu nesigurne i često se smatraju nesrećnima. Ovim ženama je, zbog njihove stidljivosti, zaista teško da dođu do uspeha. Priroda im je podarila krhkost i šarm, zato one, tako često, privlače muškarce-zaštitnike.

April

April je mesec hrabrih, upornih i motivisanih žena. Savršenim dodatkom smatra se racionalnost i praktičnost. One uvek znaju šta žele, zato polako, ali sigurno postižu željeno. Ove žene nikako ne podnose nestabilnost. Emocije i osećanja su im uvek na prvom mestu, iza uma.

Maj

U maju se rađaju samostalne i zahtevne, beskompromisne i odlučne žene. Ne opraštaju lako, nikome, može lako doći i do razvoda, mada će, kasnije, neminovno žaliti. To su tvrdoglave žene-lideri, zato je njima lakše zauzeti kancelariju šefa, nego pronaći muža. Za prioritet stavljaju sve materijalno.

Jun

Junske žene su veoma oprezne. Često su ranjive i nesigurne, ali pri tome, toliko su dobre da nikad neće biti osvetoljubive. Ne vole sukobe, imaju dobru intuiciju, koja im pomaže izbegavanju konflikata. Postupaju, prema raspoloženju.

Jul

U ovom mesecu rađaju se skromne i stidljive žene. Često brinu i stalno se bave samoispitivanjem. Ceo njihov život je potčinjen raspoloženju. Skromne i romantične, u stanju su duboko osećati, ali nikad to ne pokazuju. Dom i porodica su, za ove žene, najvažnija životna stvar.

Avgust

Najponosnije i najnezavisnije žene su rađaju u ovom mesecu. One su dobre i plemenite, ali veoma željne moći.Vole biti u centru pažnje, veoma cene nezavisnost. Imaju veliku harizmu, i uprkos mnoštvu zainteresovanih muškaraca, najviše vrednuju porodične odnose. Vrlo su iskrene i pristojne žene, zato su, često, podložne prevari.

Septembar

Septembarske dame – emotivne i temperamentne. Od drugih žena razlikuju se razboritošću i proračunljivošću. Izuzetno su samoljubive i pomalo škrte, zato se teško odvajaju od novca i vraćaju dugove. Vole biti u društvu, ali uvek traže sopstvenu korist. Veoma su ljubomorne, izuzetno su pedantne i znaju veoma dobro da kuvaju.

Oktobar

U oktobru se rađaju veoma jednostavne u komunikaciji, odgovorne i oštroumne žene. Umereno su praktične, ali u isto vreme i velikodušne. Odluke donose veoma oprezno. Imaju dobru memoriju. Veoma su principijelne, i ne opraštaju izdaju, mada uvek pokušavaju sačuvati porodicu, u kojoj zauzimaju lidersku poziciju. Odlične su domaćice.

Novembar

Proračunljive i sebične zene. Veoma su jake ličnosti sa visokim nivoom intuicije. Njihovi supružnici će morati prihvatiti činjenicu da se njihovo mišljenje neće često uzimati u obzir. Čuvarne su i ekonomične. Veoma su strasne u ljubavi, seksualne i temperamentne. One znaju da vole duboko i jako.

Decembar

Decembarske žene su – emotivne žene sa eksplozivnim karakterom. Uporne i neustrašive, nezavisne i direktne, one će postizati uspeh prevazilazeći sve prepreke. Veoma su komunikativne, romantične, idealistične, dobre su prijateljice. Ne odlikuju se štedljivošću i veoma su temperamentne, tako da u porodičnom životu često imaju poteškoće.

