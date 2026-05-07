Zašto su bake uvek držale metalni novčić u brašnu? Razlog nije nemaština, već nešto mnogo važnije

Mnoge bake su metalni novčić u brašnu smatrale obaveznim delom svake nove vreće ili posude u kojoj se čuvala ova namirnica.
Iako danas to deluje kao čista magija ili sujeverje, ovaj potez je imao duboku praktičnu i simboličku vrednost za svaku kuću.
Zašto se stavlja metalni novčić u brašnu?
Ovaj običaj potiče iz vremena kada je brašno bilo najvrednija stvar u kući, bukvalno pitanje opstanka.
Verovalo se da metalni novčić u brašnu deluje kao energetski čuvar koji sprečava da se osnovna hrana prebrzo troši ili pokvari.
Naši stari su smatrali da metal, naročito ako je srebrni, ima moć da „odbije“ bedu i privuče stalni priliv novca u dom.
Simbolika blagostanja i napretka
Kada stavite novčić u posudu, vi zapravo šaljete poruku da u toj kući nikada neće biti gladi.
Smatralo se da brašno koje „dodiruje“ novac dobija posebnu energiju, pa je hleb mešen od njega donosio slogu i mir ukućanima.
To nije bila samo tradicija, već način da se pokaže poštovanje prema hrani koja nas održava u životu.
SAVET: Pre nego što spustite novčić u brašno, obavezno ga dobro iskuvajte u vreloj vodi sa malo sirćeta i sode bikarbone. Na taj način ćete biti sigurni da je metal potpuno čist i higijenski ispravan za dodir sa hranom.
Kako pravilno očistiti metalni novčić za brašno?
Najbolje je koristiti kovanicu koja je u opticaju, ali je temeljno sterilisati kako ne bi unela nečistoće.
Domaćice su nekada novčić trljale solju, jer se verovalo da so dodatno čisti predmet od negativne energije pre nego što uđe u brašno.
Danas je dovoljno da ga prokuvate par minuta i dobro osušite pre nego što ga „sakrijete“ na samo dno posude.
Da li novčić u brašnu zaista privlači novac?
Mnogi koji i danas praktikuju ovaj običaj tvrde da se u njihovom domu finansije stabilizuju čim postave ovaj „magnet“.
Psihološki gledano, ovaj čin nas podseća na štedljivost i domaćinski odnos prema resursima koje imamo.
Kada god zahvatite brašno i setite se da je novčić tu, nesvesno postajete svesniji obilja koje vas okružuje.
Koje je značenje kovanice u narodnim običajima?
Kovanica predstavlja metalnu energiju zemlje koja učvršćuje stabilnost porodice i štiti od iznenadnih troškova.
U našem narodu metal je uvek bio simbol snage i trajnosti, pa se zato koristio u svim važnim ritualima.
Stavljanjem novčića u brašno vi spajate plod zemlje (žito) i ljudski rad (novac) u jedan snažan simbol kućnog praga.
