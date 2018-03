Milanova strana priče: Bio sam rob doktora iz Švedske

Potresna priča o teškom životu Milana Jevđića, studenta pete godine medicine, ispričana u emisiji pre nedelju dana, podelila je Srbiju.

Milan je u emisiji „Život priča“ otkrio da je ostavljen od majke i oca sa samo 20 dana, i da su ga odgajili baka i deka. Nakon završene srednje škole upisao je medicinu i stigao do pete godine bez da je pao ijedan ispit. Pričao je i o tome da često nema šta da jede, da kada se zatvori čitaonica u kojoj uči, satima šeta i razmišlja samo da se ne vraća u stan u kom duva promaja.

Međutim, i pre emitovanja emisije, na društvenim mrežama pojavili su se komentari o tome da Milan zapravo obmanjuje javnost i da je istina potpuno drugačija. Na njegovim društvenim mrežama pronađene su fotografije iz noćnog provoda u Skadarliji, sa letovanja u Španiji i Monte Karlu, fotografije iz teretane. Najviše bure izazvali su komentari izvesnog lekara Dobrice iz Švedske, koji je otkrio da je četiri i po godine novčano pomagao Milana, koji je njegov novac nemilice trošio na porodicu i provod, iako to nije bio dogovor, kao i da je pao prvu godinu i još neke ispite tokom studitanja.

Sve ovo odjeknulo je na društvenim mrežama i reakcije javnosti bile su podeljene. Zbog toga je Milan danas želeo da se još jednom obrati Srbiji i kaže svoju stranu priče o novcu koji je dobijao i tome kakav je odnos sa dobrotvorom iz Švedske.

– Ovo što je mene snašlo u proteklih sedam dana ni u najluđim košmarima nisam mogao da zamislim – počeo je svoju priči danas u Jutarnjem programu Prve i dodao: – Kada sam pre četiri i po godine upoznao ljude koji su želeli da mi pomognu, nisam mogao ni da zamislim da ću danas zavrsiti na svim naslovnim stranama kao ološ i manipulator.

Posle emisije sam pročitao sve, od toga da sam najveći šlajm ove zemlje do toga da sam prevario čitavu državu, a sve zato što se dan pre emitovanja emisije oglasio jedan doktor iz Švedske koji je meni pomagao.-

Na pitanje zbog čega u emisiji Tatjane Vojtehovski nije govorio o tome i kakav je odnos da tim doktorom bio, Milan je rekao:

– Ja o tome u emisiji nisam pričao zbog tog čoveka i njegove porodice jer je taj odnos u najmanju ruku bio bizaran.

U pitanju je neko ko je želeo da vi budete njegov rob, da vi uradite sve što on želi, da sa njegovim novcem ne smete nigde da odete dok vam on ne odobri ili uradite bilo šta dok vam on ne dozvali.

Počelo je sa 100, a došlo je do 300 evra mesečno. Ne postoji nikakvih 700 evra kako su mediji pisali. To je bila pomoć koja nije bila bezuslovna, bazirala se na kontroli, rob je slab opis, morao sam da se povinujem svim njegovim zahtevima – objašnjava Milan odnos sa lekarom iz Švedske.

Objasnio je i zašto je godinama primao pomoć nekoga ko ga je maltretirao i otkrio kao je uopšte stupio u kontakt sa tim čovekom.

– Prihvatao sam pomoć jer nisam imao izbora, želeo sam da zavrsim fakultet i morao sam da uzmem novac iako nisam mogao da imam svoje ja, i iako se taj odnos bazirao na pretnjama.

Sa njim sam stupio u odnos pre pet godina kada je na televiziji emitovan prilog o meni kao odličnom učeniku, koji nema roditelje i nema od čega da živi, i da me odgaja baka koja umire. Trebalo je da upišem fakultet, a nisam imao od čega da se izdržavam. Taj čovek se javio, želeo da pomogne najpre sa 100 evra mesečno, ja sam prihvatio tu pomoć, ali od samog starta nije bio normalan.

Već u drugoj godini fakulteta shvatam da to nije običan odnos jer on mene ispituje i u najmanju ruku je sve to uznemirujuće, a pitanja koja mi je postavljao bila su gnusna i nisu za televiziju. Zvao me je telefonom i na viber i dan danas me je sramota da pričam o tome. Neke od pretnji su bile ‘Ako padneš ispit, visićeš na stubu na Terazijama’, ‘bićeš prebijen, ubijen’, ‘da si dobar ne bi te roditelji ostavili’.-

Na kraju je Milan otkrio i da se posle emisije čuo sa čovekom koji ga je optuio za obmanjivanje javnosti.

– Ja ne mogu da budem nečiji rob, nekog doktora. Nisam pao prvu godinu, nisam pao 10 ispita. Čuli smo se posle toga, i pitao sam ga zašto je javno rekao da sam ga krao i slagao. Taj primarijus radiologije je rekao da se ne seća kada sam ga slagao, kao i da se ne seća da mi je sam rekao da uzmem jaknu iz njegove sobe, jaknu za koju me je optužio da sam je ukrao.

Osvrnuo se i na fotografije sa njegovih društvenih mreža, izlaske i puovanja na koja je, navodno, išao i tošio novac.

– Sramota me je što sam se usudio da izađem pet puta u životu. Ekskurziju na koju sam išao kao student, a koja je koštala 300 evra, platio sam i uz pomoć porodice tadašnje devojke i bio sam ucenjen od strane svog dobrotvora da ako odem na more, da smo mi završili.

Dodao je i da je ta osoba nešto najgore što ostaje posle ovoga i da će se sa njiim obračunati pred sudom.