Milijarder nekada živeo na 3.000 dinara mesečno, a ovo je jeo dok se nije obogatio

Najbogatiji čovek planeta Ilon Mask nedavno je otkrio dosad nepoznate detalje o svom životu

Mnogo intrigantnih detalja je tada otkriveno, a više nego direktor Tesle živi više nego neobičan život, prenosi mondo.rs.

Ilon Mask sada ima 222. 6 milijardi dolara. A tokom studentskih dana, kada je imao 17 godina, trošio 30 dolara mesečno. Pohašao je tada Univerzitet Queen u Kingstonu u Onatriju, pa se upustio u eksperiment da za hranu dnevno izdvaja jedan dolar.

“Moj prag postojanja bio je prilično nizak,” rekao je 2015. u podcastu StarTalk i dodao:. „Pa sam zaključio da bih mogao da budem nekom prljavom stanu sa svojim kompjuterom, da budem dobro i da ne gladujem“.

Izvršni direktor SpaceX i Tesle rekao je da je malih nogu bio usmeren na stvari koje će uticati na budućnost čovečanstva, poput električnih automobila, solarne energije i održive potrošnje. Nedugo nakon što se preselio u Kanadu iz Južne Afrike, pokušao je da eksperimentiše kako bi otkrio da li zaista može da se živi sa toliko malo novca za hran, piše cnbc.com

Uspeo je da se pridržava eksperimenta. „Nekako jednostavno kupujete hranu na veliko u supermarketu“, rekao je i priznao da se „stvarno umorite od viršli i pomorandži posle nekog vremena“. Testenina i zelena paprika takođe su bile njegove glavne namirnice.

Naravno, to je bilo pre nekoliko decenija, a Mask upozorava da drugi to ne pokušavaju. „Ne bih nikoga podsticao da živi sa dolarom dnevno“, kaže za Business Insider i dodaje: “To ne bi bilo super zabavno. Takođe, to sam uradio još 1990. Tako da je tada dolar išao mnogo dalje. Danas bi to bilo znatno teže uraditi“.

