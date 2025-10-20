Milijarderi se pripremaju za kraj sveta: Treba li da se zabrinemo? (VIDEO)

Milijarderi, uglavnom oni tehnološki, sve više ulažu u bunkere i planove za „crne scenarije“. Da li je to znak za uzbunu ili samo još jedan trend bogatih?

Mark Zakerberg (Zuckerberg) navodno je započeo radove na Koolau Ranch, svom prostranom imanju na havajskom ostrvu Kauai, još 2014. godine, prenosi BBC.

Kompleks će uključivati sklonište, sa sopstvenim izvorima energije i hrane. Iako radnici koji rade na lokaciji ne smeju ništa da kažu zbog ugovora o poverljivosti, prema izveštaju magazina Wired. Šestometarski zid blokirao je pogled na projekat sa obližnjeg puta.

Upitan prošle godine da li gradi bunker za kraj sveta, osnivač Facebooka je jasno odgovorio „ne“. Podzemni prostor od oko 5.000 kvadratnih stopa, objasnio je, „samo je malo sklonište, kao podrum“.

To nije zaustavilo spekulacije — posebno u vezi sa njegovom odlukom da kupi 11 nekretnina u četvrti Crescent Park u Palo Altu u Kaliforniji, gde je navodno dodao podzemni prostor od 7.000 kvadratnih stopa.

Milijarderi i opsesija sigurnošću

Poslednjih godina sve češće se govori o tome da tehnološki milijarderi ulažu u privatne bunkere, samoodržive farme i udaljena imanja. Njihova ideja je da se pripreme za potencijalne globalne krize – bilo da je reč o klimatskim promenama, pandemijama, ekonomskim kolapsima ili geopolitičkim sukobima.

Šta stoji iza ovih poteza?

Stručnjaci ističu da ovakvi potezi nisu nužno dokaz da je kraj blizu, već pre svega odraz mentaliteta bogatih. Oni su navikli da rizike sagledavaju unapred i da ulažu u sigurnost, čak i kada se scenariji čine malo verovatnim. Ipak, činjenica da se najbogatiji ljudi sveta ozbiljno pripremaju za „najgore“ otvara pitanje: da li obični građani treba da budu zabrinuti?

Trend ili realna opasnost

Bunkeri i skloništa – u SAD, Novom Zelandu i Skandinaviji raste potražnja za luksuznim podzemnim skloništima.

Samoodržive farme – mnogi milijarderi ulažu u zemljišta koja mogu obezbediti hranu i energiju nezavisno od spoljnog sveta.

Tehnološka rešenja – razvijaju se sistemi filtracije vazduha, solarne elektrane i napredne metode skladištenja hrane.

Da li treba da se brinemo?

Psiholozi smatraju da ovakve vesti izazivaju nelagodu jer stvaraju osećaj da „oni znaju nešto što mi ne znamo“. Međutim, većina stručnjaka naglašava da pripreme milijardera ne znače da je globalna katastrofa neizbežna, već da bogati jednostavno imaju resurse da investiraju u sopstvenu sigurnost. Za prosečne ljude, mnogo je važnije da se fokusiraju na održive navike i zajedničku solidarnost.

Iako zvuči dramatično kada čujemo da se tehnološki milijarderi pripremaju za kraj sveta, realnost je da se radi o kombinaciji lične paranoje, luksuza i strateškog planiranja. <strong>Umesto da nas to plaši, može da posluži kao podsetnik da svi treba da razmišljamo o otpornosti – ali kroz praktične i realne korake, a ne kroz skupe bunkere.

