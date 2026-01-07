Mir Božji, Hristos se rodi: Ispoštujte ove običaje danas, sreća će vas pratiti tokom cele godine

Mir Božji! Hristos se rodi! Ovo su običaji na najradosniji hrišćanski praznik koji donose radost svim ukućanima.

Mir Božji, Hristos se rodi!

Na dan Božića žene peku česnicu koja može biti slatka ili slana, u zavisnosti od podneblja i porodičnog nasleđa.

U česnicu se sakrije novčić, a veruje se da onaj ko pronađe novčić biva srećan cele godine. Dešava se tako da se „slučajno“ novčić nađe baš u onom komadu koji će pripasti najmlađem članu porodice, što biva ispraćeno velikom radošću.

Ujutru se ide u crkvu na službu i pričest i jede se prvi mrsni doručak.

Božić je porodični praznik, pa se na dan Božića ne ide u goste. Izuzetak je jedino položajnik. Položajnik je prva osoba koja uđe u kuću na dan Božića i obično je to dete ili osoba bliska porodici. On ulazi u kuću i čestita Božić ukućanima rečima „Hristos se rodi“, a ukućani odgovaraju „Vaistinu se rodi“.

Zatim položajnik pali grančicu badnjaka i počinje da izgovara želje za domaćine i kuću „Koliko iskrica toliko srećica. Koliko varnica toliko zdravlja i parica…“

Domaćin deli česnicu i svakom ukućaninu i položajniku namenjuje jedan deo. Onaj kome zapadne deo sa novčićem, smatra se, biće posebno srećan te godine.

Prema predanju na Božić treba započinjati poslove. Neki običaji kažu da treba raditi upravo onaj posao koji je bio naročito težak prethodne godine, kako bi ove godine lepo tekao.

Ovom prilikom svim pravoslavnim vernicima, od najmlađih do najstarijih, čestitamo najradosniji praznik Božić rečima:

Mir Božji, Hristos se rodi!

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com