Mislite da ste neustrašivi? Ove dve stvari će vas uvek prestraviti, bez obzira na sve, kaže nauka

Mislite da nemate strah? Nauka otkriva da postoje dve urođene reakcije koje svaki čovek nosi u sebi, bez obzira na hrabrost ili iskustvo. Ove fundamentalne fobije vezane su za našu evolucijsku zaštitu i ne nestaju, ma koliko ih potiskivali.

Strah od visine

Ispitivanja sa „vizuelnim liticama“ pokazuju da i bebe i životinje instinktivno osećaju opasnost kada se približe visini. Ovaj mehanizam čuva nas od pada i ozbiljnih povreda – mozak automatski aktivira reakciju „borba ili beg“ čim percipiramo veliki pad ispod sebe.

Strah od naglih, jakih zvukova

Iznenadni udari buke (grmljavina, prasak ili oglašavanje sirene) izazivaju instantan odgovor stresa. Naučnici objašnjavaju da taj refleks postoji da bi nas upozorio na potencijalne pretnje u okolini – i isti je kod svih ljudi, bez obzira na kulturu ili odrastanje.

Ova dva straha duboko su ukorenjena u našem neurologijom i služe kao automatski sistem ranog upozorenja. Razumevanjem njihovog porekla možemo bolje da upravljamo anksioznošću, ali se ne možemo potpuno osloboditi tih primordialnih reakcija

