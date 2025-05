Mislite da vas stjuardese u avionu pozdravljaju iz pristojnosti? Pravi razlog će vas iznenaditi

Stjuardesa je nedavno otkrila važnost vašeg odgovora kada vas posada pozdravi kada se ukrcate u avion. Za mnoge putnike, posebno one koji su nervozni zbog letenja, ovaj prijateljski pozdrav može mnogo značiti, pružajući osećaj dobrodošlice i olakšanja. Međutim, iza ovog naizgled jednostavnog pozdrava krije se važan razlog koji prevazilazi ljubaznost, piše UNILAD.

Možda ste primetili da vas stjuardese redovno pozdravljaju dok se ukrcavate u avion, i to ne samo da bi bile ljubazne, već i da bi procenile vaše stanje. Iona Iachim, stjuardesa Wizz Air-a, podelila je na TikTok-u da pozdrav na kapiji služi kao provera da li ste možda previše pijani ili bolesni da biste bezbedno leteli. Ovu informaciju potvrdile su i njene kolege koje su istakle da se takav postupak koristi u industriji kako bi se osigurala bezbednost svih putnika.

Ako neko pokaže znake prekomerne konzumacije alkohola ili lošeg zdravlja, to može dovesti do toga da mu bude odbijen ulazak u avion. Osim toga, stjuardese obraćaju pažnju i na „sposobne putnike” (ABP), odnosno one koji bi mogli da pomognu u hitnim slučajevima, na primer prilikom evakuacije aviona. Stoga, ako vas stjuardesa pozdravi, to nije zbog vašeg izgleda ili harizme, kako se neki nadaju.

Ovaj pristup omogućava posadi da osigura bezbednost svih u avionu i smanji rizik od bilo kakvih potencijalnih problema tokom leta. Takođe, putnicima sa invaliditetom obično neće biti dodeljena mesta u blizini izlaza u slučaju nužde, jer bi to moglo da otežava evakuaciju.

Dakle, sledeći put kada vas stjuardesa pozdravi pri ukrcavanju, zapamtite da je to mnogo više od ljubaznog gesta – to je važan deo bezbednosne procedure koji obezbeđuje nesmetano putovanje.

(Večernji list)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com