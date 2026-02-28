Zamisli da neko zapravo posmatra mozak dok umire - I to ne samo par sekundi, već dovoljno dugo da se zabeleži ova aktivnost.

Misterija smrti je otkrivena – evo šta tvoj mozak radi u poslednjim trenucima, naučnici ne mogu da veruju .

Zamisli da neko zapravo posmatra mozak dok umire.

I to ne samo par sekundi, već dovoljno dugo da se zabeleži aktivnost koju niko do sada nije video. Upravo se to dogodilo u ovom jedinstvenom slučaju. Naime, kada je tim neuronaučnika pratio moždane talase kod pacijenta koji je doživeo iznenadni srčani udar dok je bio priključen na EEG aparat. U trenutku kada je njegovo srce stalo, naučnici su zabeležili ne samo pad, već i neočekivani talas moždane aktivnosti. I sve to u periodu neposredno pre i nakon prestanka rada srca, prenosi nova.rs.

Umesto da se mozak “ugasi” odjednom, električni signali su ostali aktivni. Čak su i pokazivali obrasce koji se inače javljaju prilikom sna, meditacije, koncentracije i prisećanja uspomena. Posebno u frekvencijama koje su povezane sa gamma oscilacijama, tipom moždanih talasa koji se obično vidi kad mozak aktivno obrađuje informacije ili vraća uspomene.

Zanimljivo je da se ova aktivnost dogodila upravo oko trenutka srčanog zastoja. Tačnije, tokom nekoliko desetina sekundi neposredno pre i nakon prekida srčanog rada. Sve ovo navodi naučnike da se zapitaju da li mozak u tim trenucima prolazi kroz neku vrstu poslednjeg “fetch‑backa” uspomena. To je slična vrsta moždane aktivnosti koja se povezuje sa iskustvima iz takozvanih near‑death (blizu smrti) stanja, kada ljudi prijavljuju kao da im se život “prelomi pred očima”.

Ovi podaci donose novu dimenziju razumevanja samog momenta smrti.

Umesto da mozak odmah prestane sa radom, on može ostati aktivan vrlo kratko vreme i beležiti obrasce koji podsećaju na ponovno proživljavanje sećanja. To otvara pitanja o tome kada zaista prestaje život, ali i o mogućim mehanizmima koje mozak koristi u ekstremnim fiziološkim stanjima.

