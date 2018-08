Misteriozno: Otkriven čudan frekvencijski prasak u svemiru

Čudni i misteriozni zvuci putuju svemirom, a takvi „brzi radio-proboji“, često samo kao nedokučivi signali, otkriveni su pre nekoliko decenija.

Signali putuju milijardama svetlosnih godina kako bi stigli do naših teleskopa i drugih mašina. Iako ih naši naučnici mogu detektovati, niko od njih zapravo ne zna odakle takvi zvuci dolaze.

I sada je teleskop čiji je zadatak bio nešto sasvim drugo slučajno nabasao na još jedan takav zvuk — FRB 180725A — i zabeležio ga kao najniži frekvencijski „prasak“ ikad otkriven, prenosi hrvatski „Ekspres“.

Iako je njegovo poreklo misterija, naučnici pretpostavljaju da je taj neobičan prasak mogao dođe od neke zvezde ili tela poput međuzvezdanih oblaka, magline ili regije oko crne rupe. Neki će odmah pomisliti i kako je to još jedan u nizu dokaza o postojanju vanzemaljaca.

Kako bi otkrili misteriju tog zvuka, naučnici su upotrebili novi teleskop „Kanadski eksperiment za mapiranje vodoničnog intenziteta“ (Canadian Hydrogen Intensity Mapping Experiment — CHIME). Signal je potrajao samo nekoliko milisekundi i otkriven je na oko 580 megaherca. Ovo je bilo veliko otkriće, jer je uobičajeno da se takvi signali detektuju na između 1.000 i 1.500 megaherca.

Da stvar bude još zanimljivija, naučnici su nabasali na još niže frekvencije, ali još nisu objavili svoja otkrića. Ovakvi signali putuju nebom, ali ih je vrlo teško otkriti u stvarnom vremenu jer se teleskopi najčešće fokusiraju na zvezdanu kupolu. Tokom desetak godina otkrili su manje od 40 ovakvih čudnih zvukova, ali se nadaju da će uz pomoć teleskopa CHIME na gotovo dnevnoj bazi otkrivati nove signale.

Još su 2016. godine izveštavali o nizu ponavljanja sličnih zvukova, što je izazvalo veliki interes javnosti. Početkom ove godine, naučnici su najbolji primerak otkrili u Australiji uz pomoć teleskopa „Parks opservatorija“, koji ipak nije toliko snažan da bi mogao da otkrije više od pet ili šest signala godišnje.

FRB 180725 is pretty normal for an FRB. It lasted 2 ms and has a DM of 716 pc cm^-3. But what's exciting is that it is the lowest frequency detection of an FRB ever made! (7/10)

— Emily Petroff (@ebpetroff) August 1, 2018