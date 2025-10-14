Istina ili mit: Može li da opstane brak u kojem žena zarađuje više od muškarca?

Finansijski aspekti braka ili veze često donose brojna pitanja i izazove.

Jedno od pitanja koje se često postavlja jeste da li brak može da opstane i uspe ukoliko muškarac zarađuje manje od svoje partnerke.

Iako finansije nisu jedini ključ uspešnog braka, njihov uticaj ne treba zanemariti.

Istraživanja su pokazala da je tradicionalna dinamika gde muškarac zarađuje više od žene bila dominantna tokom decenija. Međutim, moderno društvo sve više prihvata različite aspekte braka, uključujući i finansijski disbalans, prenosi 24sedam.rs.

Finansijski disbalans

Jedno istraživanje sprovedeno od strane Univerziteta Virdžinije, pokazalo je da je finansijski disbalans u braku učestaliji nego ranije, ali da taj faktor nije presudan za uspeh veze. Studija je otkrila da emocionalna podrška, komunikacija i deljenje vrednosti imaju veći uticaj na stabilnost braka nego faktor zarade.

Ipak, važno je napomenuti da novac može da izazove stres i nesuglasice u braku, posebno ako partneri ne uspeju da otvoreno razgovaraju o ovim pitanjima. Komunikacija igra ključnu ulogu u rešavanju finansijskih problema i usklađivanju očekivanja.

Svet uspešnih žena

U današnjem svetu, sve više žena postiže uspeh i zarađuje više od muškaraca, što otvara vrata različitim dinamikama u braku. Ključ je da partneri zajedno pronađu način kako da se nose sa finansijskim izazovima i podrže jedno drugo na putu ka ostvarenju ciljeva.

Uspeh veze ne zavisi isključivo od finansijskog stanja partnera. Emocionalna podrška, komunikacija i međusobno razumevanje igraju ključnu ulogu. S obzirom na promenjene dinamike u društvu, sve je važnije da partneri budu otvoreni za razgovor i zajedničko rešavanje izazova.

