Mladenci šokirali goste – na svadbi morali da plate čak i ovo

Jedno venčanje izazvalo je lavinu komentara na društvenim mrežama, kada su gosti otkrili da su morali da plaćaju piće na proslavi – uključujući i običnu vodu! Umesto uobičajenog slavljenja uz otvoreni bar, gosti su se našli pred cenovnikom koji ih je ostavio bez reči.

Račun kao u luksuznom restoranu

Na društvenim mrežama se pojavio snimak računa sa svadbe, na kojem se vidi da su gosti morali da plate vode, sokove, alkoholna pića, pa čak i kafu. Cene su bile paprene – boca vode koštala je više od prosečne cene u kafiću, a čaša vina kao u ekskluzivnom restoranu.

„Bilo je to venčanje na otvorenom, na vrelih 35°C“, napisala je autorka objave. Kaže da gostima nisu date gotovo nikakve informacije o detaljima događaja, pa su se neki pojavili u šortsevima i majicama, dok su drugi stigli u svečanim haljinama do poda. Nakon što je sedela na suncu tokom ceremonije, autorka kaže da je već bila oblivena znojem kada je počeo koktel. „Sve što sam želela bila je voda“, prisetila se. Ali kada je stigla do šanka, šokirala se – nije bilo besplatnih pića, čak ni vode. „Voda je koštala dva dolara i morali smo da je platimo gotovinom“, otkrila je.

Postalo još gore tokom slavlja

Situacija se pogoršala tokom večere, kada je autorka prišla švedskom stolu i zatekla domaću hranu prepunu muva. „Muve su bile svuda po hrani. Ozbiljno, svuda“, požalila se. „Uzela sam najmanju moguću porciju iz ljubaznosti. Bila sam toliko gladna i očajna da sam uzela nekoliko zalogaja“, rekla je. Kada je reč o desertu, dodala je, nije bilo tanjira, viljuški ili salveta jer je sve već bilo ostavljeno sa strane. „Gledala sam ljude kako hodaju okolo držeći desert“, napisala je.

Vrhunac nelagodnosti dogodio se tokom govora kada je mladoženja započeo fizički obračun sa svojim rođakom, koji se nastavio na travnjaku. „U tom trenutku sam se neprimećeno iskrala i otišala kući. Iskreno, nije bilo stvarno. Bilo je kao da nas snima skrivena kamera“, zaključila je. „Mislim da ću u budućnosti ljubazno odbijati pozive na zabave o kojima nemam dovoljno informacija.“

Reakcije javnosti – bes i neverica

Korisnici interneta nisu krili šok. Mnogi su komentarisali da je ovakav potez mladenca nepristojan i neprimeren, dok su drugi tvrdili da je to možda bio način da se pokriju troškovi luksuzne proslave. Ipak, većina se složila da gostima treba obezbediti osnovne stvari – posebno kada su pozvani da proslave nečiji najvažniji dan.

Da li je ovo novi trend?

Iako ovakvi slučajevi nisu česti, sve više se govori o tome da mladenci pokušavaju da smanje troškove na neobične načine. Neki čak razmatraju da naplaćuju ulaz ili obroke. Stručnjaci za organizaciju venčanja upozoravaju da ovakvi potezi mogu pokvariti atmosferu i ostaviti gorak ukus kod gostiju.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com