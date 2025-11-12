Mladež na telu donosi sreću, ako ga imate na ovom delu tela vi ste srećnik, suđeni su vam novac i raskoš do kraja života

Mladeži na telu označavaju velike stvari u životu – bogatstvo, prosperitet, zdravlje i sl. Mladeži se tumače kao vesnici sudbine.

Mladež na telu se tumači kao predstavnik sudbine. U indijskoj i kineskoj astrologiji, mladeži se tumače kao predstavnici sudbine. Na nekim delovima tela predviđa vam novac, bogatstvo i raskoš tokom celog života. Ako u ovim tumačenjima pronađete svoju ‘sudbinu’, nemojte očajavati jer određeni deo sudbine (karme) može da se menja. Ona može da se menja prvenstveno aktivnostima koje su iznad zakona karme, a to su razne vrste duhovnih delatnosti, piše Novi.ba.

Mladeže treba tumačiti u skladu s njihovom bojom, oblikom i veličinom, kao i mestom gde se nalazi na telu. Mladeži u crvenoj boji, boje meda ili zelene boje donose sreću, a oni crne boje – daju loše rezultate.

Mali mladež na telu koji nije toliko vidljiv, neće dati nikakve rezultate. Samo će veliki proizvesti rezultate. Dugi mladeži će dati dobre rezultate. Oni koji su u kvadratnog oblika daće loše rezultate u početku, ali i proizvesti dobre rezultate na kraju.

Mladeži u obliku trougla proizvešće različite rezultate, ponekad dobre, a ponekad loše. Mladeži cik-cak oblika će proizvesti loše rezultate. Ovo su okvirna tumačenja, a dobar astrolog vam može dati znatno više podataka.

Što se tiče lokacije na telu, mladeži na našim leđima, na primer, označavaju nekakav teret koji moramo da nosimo, dok se govori da mladeži na prednjem delu našeg tela privlače uspeh. Mladeži na određenim mestima označavaju velike stvari u životu – bogatstvo, prosperitet, zdravlje i sl.

Na primer, mladež neposredno ispod obrve označava inteligenciju i kreativnost. Ove veštine mogu da donesu slavu, uspeh i bogatstvo. Mladež koji se nalazi direktno u centru kože iznad gornje usne, ukazuje na potencijal za veliku porodicu i stalnu emocionalnu podršku.

Mladež na bilo kojoj strani usana je indikacija uravnoteženog i uspešnog života. Nagoveštava bogatstvo, slavu i raskošan stil života. Žene s ovim mladežima mogu da budu izuzetno lepe.

Mladež na sredini čela nagovešta kreativan, vredan, ali i vrlo bezbrižan duh. Ove osobe su velike vođe i mogu da budu veoma uspešni preduzetnici.

Ako je čelo široko i mladež je na desnoj strani, onda označava bogatstvo, slavu i status. Osoba postaje bogata i ima dobar ugled i slavu u društvu. Pomoći će drugima i biti odana Bogu.

Ako je mladež na levoj strani i čelo je usko, onda će osoba biti okrenuta sebi.

Mladež na jednom ili drugom kraju obrve označava snažnu, tvrdoglavu osobu s jako dobrim autoritetom.

Ako je mladež između obrva, označava kvalitete vođstva, bogatstvo, ugled i slavu. Takva osoba voli luksuz i žene.

Ako se mladež nalazi na desnoj obrvi, rano će se oženiti s dobrom ženom (ili udati za dobrog muža). Osoba postaje srećna nakon venčanja.

Ako je mladež na levoj obrvi, to nagoveštava da će osoba imati nekih problema u životu i dosta borbi. Mora da pazi na novac.

Mladeži koji se nalaze ispod obrva sugerišu nesklad s članovima proširene porodice. Stres može posebno da utiče na život.

Mladeži po sredini nosa nisu baš povoljan znak. Osobe mogu da imaju sklonost ka tome da previše troše, da se kockaju, koketiraju i jedu proždrljivo. Za njih su najveći izazovi da znaju kada treba da stanu i odupru se iskušenju.

Mladež skriven ispod kose – dobar političar

Mladeži na vrhu glave su vidljivi samo ako je glava obrijana. Ako je mladež na desnoj strani glave, osoba će se isticati u politici. Ako je mladež crvene ili zelenkaste boje, onda će postati politički ugledna. Takođe, može da bude predsednik ili neki drugi vođa društva ili poslovne organizacije. Imaće socijalni status i uspeh u svakoj stazi života.

Ako je mladež na levoj strani glave, onda osoba ima problema s novcem. Možda se neće venčati i provešće život putujući. Međutim, to ne mora da bude loše jer se može kvalitetnije posvetiti duhovnom životu i davati duhovne propovedi. Takođe, imaće interes za književnost.

Mladeži na zadnjoj strani glave predstavljaju slabosti prema suprotnom polu. Takva osoba će biti isuviše vezana za partnera. Zarađivaće puno novca, ali neće imati ugled u društvu kakav priželjkuje.

Mladež na desnoj strani slepoočnice smatra se znakom izuzetne sposobnosti i mentalne snage, koja će pomoći osobi da napreduje.

Ako je na levoj strani slepoočnice, smatra se da osoba neće puno znati o vrednosti novca i verovatno će se odati rasipništvu i neumerenosti u trošenju.

Mladež na desnom kapku donosi bogatstvo. Osoba polako, ali sigurno postaje imućna. Ima unutrašnji ponos i oseća se moćno. Rashoda će biti više. Takođe će ulagati novac za Boga izgradnjom crkvi i hramova ili izvođenjem molitvi i rituala.

Mladeži oko oka, skloni ljubomori

Mladež na levom kapku predstavlja život uopšte. Osoba zarađuje ograničenu količinu novca. Sklona je ljubomori.

Mladež u unutrašnjem delu gornjeg kapka predstavlja srećnu i bogatu osobu.

Mladež u desnom oku predstavlja osobu koja lako daje i dobija novac. Čak i ako osoba ne radi, postaće bogata iznenada iz čiste ‘sreće’.

Mladež u levom oku predstavlja osobu koju zanima druženje sa suprotnim polom. Imaće tajne i nedozvoljene veze.

Mladeži u očnim dupljama (ugao prema uhu) predstavljaju velikodušnu i mirnu osobu. Ali postoji mogućnost iznenadne smrti.

Mladež ispod oka znači problematičan ljubavni život.

Mladež ispod levog oka se smatra pomalo nepovoljnim.

Mladeži ispod desnog oka mogu značiti da ste skloni nesrećama. Pazite se.

Mladeži oko uha predstavljaju dobru zaradu i luksuz

Mladež bilo gde na uhu predstavlja dobru zaradu i luksuzan život. Rashodi će biti nekontrolisani. Postoji opasnost od utapanja.

Mladež na zadnjoj strani uha predstavlja osobu koja sledi običaje. Dobiće partnera iz dobre porodice. Mladež na jednom ili drugom uhu govori da osoba ima bezbrižnu dispoziciju.

Mladež na vrhu uha ukazuje na visoku inteligenciju ili razborit um. Imati mladež na ovom mjestu znači dve različite stvari. Ako je na vašoj desnoj strani može da znači da ćete biti verni i dobri prema svojoj porodici i često je pokazatelj dobrog deteta.

Ako je na levoj strani, imaćete dobrog partnera

Mladeži na vrhu nosa predstavljaju brzo razmišljanje i brzu narav. Takva osoba imaće visoko samopoštovanje i generalno će pobeđivati druge.

Mladež na desnoj strani nosa predstavlja više novca s manje napora.

Mladež na levoj strani nosa ne daje baš dobre rezultate.

Mladež na mostu između nosnica predstavlja prepreke u dobijanju posla i gubitak novca.

Mladež ispod nosa predstavlja veliku plodnost. Osoba ima veliku porodicu i mnogo dece.

Vertikalna brazda između nosa i sredine gornje usne – mladež ovdje znači da imate velike šanse da rodite blizance.

Mladež s desne ili leve strane filtruma (deo između nosa i usana) iznad usne znači da bespotrebno imate nisko samopoštovanje.

Međutim, ako se ovaj mladež preklapa preko usne, onda ste jako pričljivi. Najverovatnije imate jako znatiželjan um i pitate važna pitanja.

Mladež na bradi – uzvišena osoba

Mladež koji se nalazi tačno u sredini brade predstavlja uzvišenu osobu koja prima pohvale od drugih.

Mladež na desnoj strani brade predstavlja osobu koja ima razvijeno logičko razmišljanje i diplomatsku prirodu. Mogu uveriti druge svojim govorom. Njihova zarada će biti jako dobra i lako mogu steći ugled i slavu.

Mladeži na levoj strani brade predstavljaju osobu koja priča bez okolišanja i zato je ljudi ne vole.

Zaista je sreća imati mladež na bilo kojoj strani brade, jer se smatra da je to siguran znak da će biti omiljeni sudbini u skoro svim svojim poduhvatima. Čak i bez puno truda s njihove strane, imaju šansu da dostignu bogatstvo i prosperitet, pa će uživati u svačijoj privrženosti i pažnji.

Mladež na obrazu – dobra osoba

Mladež na gornjoj usni predstavlja osobu koja čini dobro za svakoga. Takođe, predstavlja slabost prema suprotnom polu i luksuznim predmetima.

Mladež na donjoj usni predstavlja osobu koja voli dobru hranu. Biće zainteresovana za glumu i pozorište.

Mladež s unutrašnje strane gornje usne predstavlja osobu iskusnu u mantrama i mističnim silama.

Mladež s unutrašnje strane donje usne predstavlja osobu koja može da postane sklona zavisnostima, te da gubi novac u rizičnom poslovanju.

Mladeži na desnom obrazu predstavljaju osetljivu osobu koja veoma poštuje svoje roditelje. Voli svoju ženu i rođake. Uživa u bogatstvu i zdravlju i dugo živi. Predviđa ugodan i srećan brak. Što je bliži ustima, biće veće bogatstvo i sreća koju je osobi doneo supružnik. Srećna osoba koja ima mladež na ovom delu tela se nikada neće suočiti sa siromaštvom ili teskobom.

Mladeži na levom obrazu predstavljaju introvertnu osobu. Suočiće se s problemima u životu, ali biće srećna u starosti zbog svoje dece. Označava rasipne troškove. To je predznak koji upozorava na mnoge poteškoće u postizanju sreće i uspeha. Hrabrost, upornost i čvrsta volja su potrebne u mnogim borbama koje se mogu dogoditi. Oni koji poseduju ove kvalitete na dobar način imaju dobre šanse za pobeđivanje ovih bitaka i za izgradnju dobre karijere, ali slabije i manje sigurne osobe biće sklonije ‘da idu prema dole’ jer je sudbina protiv njih.

Mladež na sredini jezika ukazuje na moguće prepreke u obrazovanju i problematično zdravlje.

Mladež na vrhu (spoljna ivica) jezika predstavlja osobu koja će uveravati druge svojim govorom. Ona je inteligentna i diplomata. Voli dobru hranu. Deca osobe koja poseduje mladež na ovom mestu, imaće dobru budućnost.

Vrat – srećnik

Mladež na prednjem delu vrata, govori da ćete možda imati neočekivanu sreću. Ako se mladeži nalaze na obe strane, možda imate nerazumnu ličnost. Međutim, ako imate mladež otpozadi, znači da ste neko ko voli da vodi jednostavan život.

Sledeći deo tela je vaše rame, gde možete imati mladež ili levo ili desno, napred ili pozadi. Mladež na bilo kojoj strani ramena može ukazivati na svesnu i praktičnu osobu. Takođe, neko ste ko je odgovoran, otvoren, društven i brzo stiče prijatelje.

Ruke – raskoš i bogatstvo

Ruke uključuju delove tela kao što su pazuh, laktovi, podlaktice i prsti. Mladeži na ovim mestima imaju različite interpretacije, u zavisnosti od njihove tačne lokacije. Međutim, ukratko, mladeži na području ruke označavaju da ste ljubazni i mirni.

Mladeži na pazuhu znače suočavanje s borbama koje su dobro nagrađene, obično bogatstvom. Takođe, nagoveštavaju opreznu osobu.

Mladeži na laktovima označavaju ljubav prema putovanjima, dok mladeži na podlaktici označavaju ljude koji su pouzdani i štedljivi.

Mladeži na prstima znače sklonost preterivanju.

Mladeži na bilo kom delu prsta predstavljaju različite prepreke. Ljudi koji imaju mladež na prstu su skloni preterivanju. Ako imate mladež na srednjoj falangi srednjeg prsta, pazite na novac.

Stomak – lenja osoba

Područje stomaka uključuje grudi i područje oko pupka.

Ako imate mladež na telu na bilo kojoj strani grudnog koša, možda ste lenja osoba koja voli da uživa u raskošnosti života.

Takođe, možete biti neko ko voli da živi život na svaki mogući način.

Mladeži u području pupka, označavaju ljude koji su srećni i uživaju u porodičnom životu.

Mladež na telu – Leđa

Leđa su jako uobičajen deo tela za mladeže, tako da postoje različite interpretacije za njih.

Ako ste neko ko ima mladež na gornjem delu leđa na jednoj ili drugoj strani, vi ste odgovorna osoba koja donosi dobre odluke, zahteva promenu, ali ima nedostatak elegancije (za žene).

Mladeži na donjem delu leđa, međutim, znače da ste prirodno inteligentni i kreativni, pouzdana osoba koja se lako sprijateljuje za ceo život.

Zadnjica i genitalije

Ako imate mladež na zadnjici s desne strane, to nagoveštava mudrost, kreativnost i umetnički duh.

Mladež na telu na levoj strani zadnjice nagoveštava jednostavan životni stil.

Mladež na području genitalija nagoveštava preterani seksualni poriv i vanbračne veze.

Mladež na telu – Noge

Mladež na telu, na desnom listu predstavlja uspeh u svim poduhvatima. Biće povlastica od strane žena. Osoba se možda uključi u politiku.

Mladež na levom listu predstavlja putovanja zbog posla ili biznisa. Biće mnogo prijatelja.

Mladež na bilo kom delu na levoj ili desnoj nozi između kolena i zgloba, ukazuje na bezbrižnu i indolentnu prirodu. Osoba koja poseduje mladež na u ovom području, najverovatnije će biti okrenuta sebi.

Mladež na desnom stopalu nagoveštava dobar brak, porodičan život, duhovnost.

Mladež na levom stopalu nagoveštava moguće probleme u braku, bes okoline, nedostatak novca.

Mladež na dnu stopala nagoveštava putovanja, neprijatelje, ljubav prema finim stvarima i umetnosti.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com