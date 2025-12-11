Mnogi i ne primete, ali policajac obavezno dodirne automobil čim vas zaustavi, evo i zašto

Kada policija prilazi, vi u retrovizoru možete da vidite kako policajac dodirne deo vašeg auta. Drugi put obratite pažnju na ovu praksu

Kada vas saobraćajni policijac zaustavi, prilazi sa zadnje strane, a vi u retrovizoru možete da vidite kako policajac dodiruje gepek ili drugi deo automobila.

Naravno, pod uslovom da ste obratili pažnju.

Međutim, da li znate razlog za to? Neverovatno je prosto, ali i genijalno u isto vreme.

Zašto policajac dodiruje automobil?

Ako vozač napravi neko krivično delo, u toku samog zaustavljanja ili kasnije, bilo da povredi policajca ili nekog drugog, zbog otiska prsta koji je policajac ostavio predstavlja značajan dokaz. Otisci prstiju koji su ostali na automobilu mogu dokazati da je policajac zaista prišao vozilu i imao susret s određenim vozačem. U slučaju nužde, vozač koji je ostavio svoj automobil i pobegao se može locirati na osnovu otisaka prstiju.

Još jedan razlog

A još jedan razlog za dodirivanje gepeka jeste provera da li se neko nalazi u njemu, odnosno da li je kidnapovanje u pitanju. Ova procedura prvobitno se razvila kako bi policajci malo uplašili vozača i ostale osobe u vozilu.

U slučaju da vozač ima neke nelegalne supstance ili oružje, odmah će krenuti da ih sakrije pre nego što policajac stigne do prozora. Iznenadno kuckanje može da ga zbuni i tako poveća šansu da hvatanje.

Ova praksa se polako napušta u SAD zbog velikog broja napada na policajce jer kuckanjem odaju svoju poziciju. Oni tako sprečavaju kriminalce da ih iznenade i napadnu.

Policajci ne dodiruju samo gepek, već i zadnji far automobila iz potpuno istog razloga. Naime, u nekim situacijama to im daje dovoljno vremena da procene situaciju i ima li opasnosti.

