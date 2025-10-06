Mnogi nemaju pojma oko ovoga – evo kako se najbolje čuvaju kondomi.

Kondomi su izuzetno pouzdana forma kontracepcije koja može zaštititi od brojnih seksualno prenosivih infekcija (SPI). Ključno je pažljivo čuvati kondome kako bi ostali efikasni.

Kondomi su rigorozno testirani i visoko pouzdani, ali nepravilno skladištenje može uzrokovati oštećenja koja nisu vidljiva golim okom, što može dovesti do neželjene trudnoće. Važno je proveriti rok trajanja i stanje pakovanja. Ako je pakovanje oštećeno ili otvoreno, treba baciti kondom jer može postati neefikasan.

Postoje mnogi faktori koji mogu uticati na efikasnost kondoma, uključujući oštre predmete, temperaturu i sunčevu svetlost. Kondome treba čuvati na stabilnoj sobnoj temperaturi, dalje od ekstremnih uslova.

Preporučuje se čuvanje kondoma na mestima gde neće biti izloženi mehaničkim oštećenjima, kao što su džepovi ili novčanici koji ih mogu savijati ili oštetiti. Spavaća soba obično predstavlja najbolju opciju za čuvanje kondoma, naročito u fiokama koje su van domašaja dece.

Čuvanje kondoma u novčaniku nije preporučljivo zbog čestog izvlačenja i mehaničkog tretmana koji može uzrokovati oštećenja.

