Mnogi nisu svesni podlih trikova trgovaca: Evo zašto su jaja i mleko tek na kraju prodavnice

Kako vas male zamke trgovaca teraju da potrošite više.

Uđete u supermarket samo po mleko, a izađete s punom korpom? Niste sami – raspored polica nije slučajan. Supermarketi koriste psihologiju prostora kako bi vas podstakli na kupovinu više nego što planirate. Evo koje su najčešće „zamke trgovaca“ na koje kupci svakodnevno nesvesno „padaju“:

Voće i povrće na početku – prvo što vidite su sveže namirnice. Cilj je da se osećate odgovorno dok kupujete, pa kasnije lakše dodajete grickalice i slatkiše u korpu bez griže savesti.

Jaja i mleko na kraju – osnovne namirnice su često daleko od ulaza. Da biste ih dohvatili, prolazite pored brojnih polica punih privlačnih proizvoda, što povećava šansu za impulzivnu kupovinu.

Pozicioniranje za decu – šarene žitarice i slatkiši su postavljeni u visini očiju dece, dok su zdravije opcije često van domašaja. Rezultat? Deca privlače roditelje ka proizvodima koje nisu planirali da kupe.

Promena rasporeda – proizvodi se stalno premeštaju kako biste se dezorijentisali i morali prolaziti kroz više prolaza, povećavajući mogućnost kupovine “na licu mesta”.

Blagajne kao poslednja linija – sitne, skupe poslastice tik uz izlaz ciljaju na vašu impulsivnost dok čekate red, često dovodeći do dodatnih kupovina.

Sledeći put kada uđete u prodavnicu primetićete ove „zamke trgovaca“

Sledeći put kada se zateknete s korpom punom stvari koje niste planirali, setite se – raspored polica u supermarketu je pažljivo osmišljen da vas navede na više kupovine. Kada naučite da prepoznate ove „zamke trgovaca“, možete bolje kontrolisati šta stvarno želite i smanjiti nepotrebne impulse.

