Mnogi ovo drže u novčaniku, nisu ni svesni da privlači nesreću i bedu: Odmah ga izbacite

Stari računi i pogrešna boja novčanika privlače nesreću i bedu. Ako ne želite da budete baksuzni bolje da račune izbacite iz novčanika.

Jedna stvar u novčaniku je magnet za baksuzluk, privlači nesreću i bedu. Ako želite da vam novac „dolazi“ sam od sebe, onda morate da ga poštujete.

Postoji nešto na šta bi trebalo da pripazite, a to je da u novčaniku nikada ne nosite račune! To, naime, privlači energiju plaćanja u vaš život i stalno ćete morati da bacate novac za nešto.

Takođe, u novčaniku treba da držite samo novac i bankovne kartice, sve ostalo bi bilo najbolje da nosite u nečemu drugom. Važno je i da u njemu imate uvek malo više novca od planiranog. To priziva još bolje finansije u vaš život.

Takođe, nije svejedno jeste li kupili novčanik sami ili vam ga je neko dao kao poklon. Preporuka je da ga sami izaberete i kupite kako biste ga kasnije voleli i rado držali novac u njemu. Svakako izbegavajte kupovati već korištene novčanike jer nikada ne znate kakvog je vlasnika imao i kakvu energiju nosi.

Koja boja privlači novac

Međutim, stručnjaci ističu da je još jedna stvar poprilično bitna kada je u pitanju novčanik – a to je boja istog! I ona privlači nesreću i bedu ako je pogrešno odabrana. Naime, u zavisnosti od elementa vašeg horoskopskog znaka, treba da izaberete boju novčanika.

Crvena – za ljude čiji element je vatra ili zemlja (kod vode i metala ima slabije delovanje) – ova boja je od davnina poznata po tome što privlači bogatstvo i obilje. Vrlo brzo neutralizuje negativnu energiju.

Tamno plava – za ljude čiji element je drvo ili voda – ova boja simbolizuje obilje, a novčanik te boje ne bi trebali imati ljudi rođeni u elementu vatre ili metala.

Crna – za ljude čiji element je drvo ili voda – u novčaniku takve boje bi trebali držati novac ako žele prizvati blagostanje u svoj život.

Smeđa – za ljude čiji element je zemlja ili metal – ova boja donosi bogatstvo i najčešća je među novčanicima, ali ne bi je trebali imati ljudi rođeni u elementu vatre ili vode.

Zelena – za ljude čiji element je drvo ili vatra – ova boja odličan je izbor ako želite novi finansijski početak, bez obzira što se događalo u prošlosti.

(Krstarica/Atma)

