Mnogi vernici se ogreše tokom posta, a nisu ni svesni

Pažljivo čitajte deklaracije i etikete na namirnicama koje konzumirate kada postite – često kriju mnoge sastojke životinjskog porekla

Veliki Božićni post počeo je 28. novembra i trajaće do 6. januara. U pravoslavlju je Božićni post po dužini trajanja drugi najduži, odmah posle Vaskršnjeg. Obuhvata 40 dana uzdržavanja od mrsne hrane i alkohola, ali i od grešnih misli, želja i dela. Vi možete čvrsto verovati da postite pravilno — a ipak se ogrešiti, potpuno nesvesno. Često je razlika između opravdanog posta i običnog formalizma samo u deklaraciji na pakovanju.

Zašto “posno” često nije posno

Kad kupujete “biljni“ sir, margarín, grickalice ili gotove proizvode za vreme posta — obavezno pročitajte sastav. “Biljni” sir i margarin često izgledaju kao posna zamena, ali sadrže kazein ili druge sastojke životinjskog porekla.

Čokoladne bananice, žele-bombone, neke grickalice — možete pretpostaviti da su posne, a zapravo sadrže želatin, mleko u prahu ili kakao maslac koji nisu dozvoljeni.

Peciva i testenine isto nisu bez greške: hleb iz pekare može biti premazan smesom sa jajima, testenina može sadržati jaja u prahu — što znači da nisu automatski posni.

Post nije samo o hrani — ali greške često počnu od nje

Prema tradicionalnim shvatanjima posta, uzdržavanje od mrsne hrane je samo deo pravila. Post bi trebalo da bude telesno i duhovno uzdržavanje — bez loših misli, pohotnih želja, grešnih dela, i uz suzdržavanje od prejedanja.

Ako hranom “zadovoljite” post, a zbog navike ostanete na istim mislima i ponašanju — post je tada isprazan, “formalizam” koji lako vodi u ogrešenje.

Kako da post bude zaista post — i da budete sigurni da ne grešite

Čitajte deklaracije pažljivo: Ako sir tvrdi da je “biljni”, ali ima oznaku “kazein”, preskočite ga. Margarin, “posni” eurokrem, grickalice — sve može da krije životinjske sastojke.

Birajte sveže, neobrađene namirnice: povrće, voće, integralne žitarice, pasulj, orašaste plodove, domaću hranu bez dodataka i “preparata”. To je najsigurniji put da jedete stvarno posnu hranu.

Nemojte gledati post kao dijetu: Ako jedete “posno”, ali ostanete bez duha, mira i dobrih dela — vaš post ne ispunjava suštinu. Post treba da bude prečišćenje tela i duše, ne samo izgladnjivanje.

Koristite post da radite na sebi: Manje prejedanja, više samokontrole, više dobrih dela, molitve, skromnosti i ljubavi prema bližnjima.

To je pravi smisao posta — i to najčešće preskačemo ako smo fokusirani samo na hranu.

Dobro sproveden post čisti ne samo telo, već i misli. Vi možete osetiti unutrašnji mir, disciplinu, smirenost — i pravo pomirenje sa sobom i duhovnim vrednostima. Slobodno jedete i pijete — ali sa čistom savesti. I ne samo da izbegavate greh kroz hranu — nego jačate duh.

