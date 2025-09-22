Mnogi vozači nemaju pojma za ovo: Znate li čemu služi isprekidana linija na spoljnjem retrovizoru auta?

Mada nemaju je svi retrovizori, ali mnogi nisu sigurni čemu služi tamo gde je ima.

Isprekidana liniju koja se nalazi na spoljašnjim retrovizorima pozicionirana je na trećini ogledala i veoma je praktična.

Ova vrsta retrovizora s isprekidanom linijom naziva se retrovizor sa dvostrukom zakrivljenosti.

Postoji tačkasta crta, a površina ogledala podeljena je u dve površine ogledala.

Kad postoje dva ogledala, domet koji se može posmatrati pomoću ovog retrovizora, takođe je širi, a manja je i mrtva tačka vidljivosti. Stoga, kada vozač upravlja automobilom, može da posmatra dinamiku svih vozila iza sebe gledajući samo retrovizor, kako bi bio sigurniji u vožnji.

Osim šireg vidnog polja, ovaj retrovizor ima i funkciju sprečavanja zaslepljivanja. Svi znaju da se danas na putu često koriste duga svetla, pa dok vozimo, vozač drugog automobila koristi duga svetla, to svetlo nama „udara“ u retrovizor i time nam onemogućuje da jasno vidimo.

Zato ova vrsta retrovizora može osigurati da vlasnik nije „pogođen“ i jasno može da vidi put ispred sebe.

