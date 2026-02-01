Moćna tajna frizera protiv sede kose je zapravo trik naših baka! (VIDEO)

Ovaj način uklanjanja sedih nije skup. Sve što vam treba jesu sastojci koje sigurno već imate kod kuće. Obavezno isprobajte

Seda kosa je za mnoge žene neprihvatljiva, jer ih momentalno podseti na godine….Ipak, ne mora uvek da se koristi farba i hemikalije, a to svedoči i trik frizera koji je iskoristio tajnu naših baka

Verovali ili ne, ljuska krompira može da ukloni sede vlasi na vašoj kosi. Zapravo, bar tako tvrdi doktor Entoni Jun , koji je svojevremeno u emisiju doveo modela sa prosedom kosom, i pokazao kako to sve funkcioniše.

Naime, ovo i nije tako nepoznat trik, njega su koristile i naše bake. Ali sve do nedavno, nije mu se pridavala tolika pažnja. U svakom slučaju, ovo je daleko bolji, ali i zdraviji način prekrivanja sedih u odnosu na hemikalije u farbama za kosu.

Dr Jun je objasnio šta vam je sve potrebno da biste ovo izveli. Ovaj način uklanjanja sedih nije skup. Sve što vam treba jesu ljuske krompira, malo vode i četkica za nanošenje.

Kako se priprema tečnost protiv sede kose

Priprema: šolju ljuski krompira i dve šolje vode sipati u šerpu, pa zagrejati do ključanja. Kad provri, smanjiti temperaturu i ostaviti da lagano krčka 5 minuta. Skloniti sa vatre i ohladiti. Zatim procediti kroz cediljku. Trebalo bi da dobijete tečnost braon boje. Dobijenom tečnošću namažite sede pramenove pomoću četke, kao u videu. Možete koristiti četku za farbanje ili onu za premazivanje testa, ali je u tom slučaju više ne koristite za pripremu hrane.

Pre nanošenja tečnosti od ljuske krompira, kosu operite na standardni način, šamponom. Zatim i osušite. Entoni savetuje da napravite veću količinu ove tečnosti i sipate u praznu, opranu bočicu od šampona i koristite je nakon svakog pranja, posle šamponiranja i ispiranja.

