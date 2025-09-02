Moćne reči Mome Kapora upućene domaćicama: “Drage moje, ako vas one dugih, lakiranih noktiju pitaju…“

Momo Kapor bio je čuveni srpski slikar, književnik, novinar i čovek čije se mudre reči i danas često citiraju, a posebnu pažnju među ženama ima njegova poruka mamama i domaćicama.

Pojam domaćica po pravilu izaziva oprečna mišljenja i, s jedne strane, na to mnogi gledaju kao na najodgovorniji, najplemenitiji i vrlo zahtevan poziv, a s druge, na te žene gledaju kao žrtve koje su svoju karijeru i uspeh podredile kućnim poslovima i porodici.

A šta je o tome kazao Momo Kapor?

„U međuvremenu, postalo je nepristojno da žena za sebe kaže da je domaćica. Na pitanje: ‚Čime se Vi bavite, gospođo?‘, ona će se snebivati, zastati jedan dugi trenutak, pa tek onda izgovoriti to poražavajuće priznanje da je domaćica i da ne radi ništa drugo. U vreme kada su žene menadžerke, sekretarice, ministarke ili u najmanju ruku pi-arovi kojih ima mali milion, biti domaćica, koja ne radi ništa drugo, poražavajuće je priznanje o uzaludnosti života. A ima li ičega svetijeg od tog najčešćeg zanimanja u našim krajevima, od tog žrtvovanja karijere i taštine, da bi se služilo bližnjima s ljubavlju koja je sve ređa u našim životima? Odlaziti na pijacu, birati prstima najbolje voće i povrće, smišljati za svaki dan nove obroke koji se neće ponavljati, a uz to voditi računa da se što manje potroši, kuvati, prati i peglati, čistiti kuću, držati je uvek blistavom i udobnom, plaćati račune za struju, vodu, grejanje i telefon, tražiti od muža sa nelagodom svakog dana pare za sve to, biti sekretar i pi-ar porodice, a često i lekar i negovateljica, a pri tom reći društvu da se ne bavite ničim. Zato drage moje domaćice, kada vas one osobe dugih, lakiranih noktiju, pitaju čime se bavite, slobodno im recite da se bavite onima koje volite”, kazao je Momo Kapor, a piše Zelena učionica, a prenosi nova.rs.

