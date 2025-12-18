Molitva Svetom Nikoli za zdravlje i sreću vaših najbližih

Nebo se otvara na Nikoljdan. Molitva Svetom Nikoli je najjači štit i lek za dušu svake hrišćanske porodice.

Sveti Nikola je najvoljenija slava u našem narodu. Praznujemo ga 19. decembra, na dan kada se ovaj veliki arhiepiskop upokojio. Stari zapisi pominju „nikoljce“ – domaćine koji pod svetiteljevim štapom nalaze sigurnost i duhovnu zaštitu. On je nebeski pokrovitelj koji bdi nad svakim domom koji ga slavi.

Pošto Nikoljdan uvek pada u vreme posta, trpeza je posna, ali bogata. Kaže se da polovina Srba slavi, dok druga polovina ide u goste, pa se spomen na Čudotvorca slavi u celoj zemlji. Pored zimske slave, vernici poštuju i Letnjeg Svetog Nikolu u maju. Taj praznik nas podseća na prenos njegovih moštiju u Bari, gde svetitelj i danas počiva.

Čak je i naš kralj Stefan Dečanski srebrom kitio njegov hram u Italiji, verujući da mu je upravo Sveti Nikola povratio vid. Njegov blagi lik sa jevanđeljem u ruci krasi zidove Žiče i Mileševe, čuvajući veru kroz vekove.

Čudo koje je počelo na krštenju

Nikola je bio jedinac bogatih roditelja, dar od Boga koji je Bogu i posvećen. Već kao beba na krštenju, pokazao je svoju čudesnu snagu tako što je sam stajao na nogama. Taj rani znak najavio je život ispunjen nebeskom blagodaću.

Nakon što je ostao bez roditelja, podelio je porodično bogatstvo sirotinji. Vođen nebeskim glasom, išao je kroz narod i širio milosrđe. Pomagao je bolesnima, tešio utamničene i otkupljivao robove kako bi im vratio slobodu. Čak i kada je sam dospeo u tamnicu tokom progona hrišćana, njegova vera nije pokleknula.

Tek dolaskom cara Konstantina, Nikola se vratio na svoj arhiepiskopski presto. Putovao je u Svetu zemlju, a gde god bi prošao, događala su se čudesa. Ljudi su ga još za života zvali svetiteljem, jer je samom svojom pojavom donosio mir i dobru volju. Upokojio se u dubokoj starosti, ostavljajući nam u nasleđe veru koja leči i molitvu koja spasava.

Molitve Svetom Nikoli

Uoči i na ovaj veliki dan, pravedniku, čudotvorcu, iscelitelju, zaštitniku moreplovaca, dece i ribara treba da se obratite sa ove tri molitve:

Prva molitva: Mirom si zamirisao i izlivaš nepresušno miro blagodati Božije

O, svehvalni i svečesni arhijereju, veliki čudotvorče, svetitelju Hristov oče Nikolaje. Božji čoveče i verni slugo, željeno biće, sasude izabrani, čvrsti stube Crkve. Presjajni svetilniče, zvezdo koja obasjavaš i osvetljavaš svu vaseljenu. Ti si pravednik, uzrastao si kao palma posađena u dvorima Gospoda svog. Živeo si u gradu Miru, mirom si zamirisao i izlivaš nepresušno miro blagodati Božje.

Svojim putovanjem, presveti oče, more si osvetio, kada mnogočudotvorne mošti tvoje putovahu u grad Bari, da od istoka do zapada slave ime gospodnje. O, prekrasni i predivni čudotvorče, brzi pomoćniče, usrdni zaštitniče. Predobri pastiru koji duhovno stado spasavaš od raznovrsnih opasnosti, tebe proslavljamo i tebe veličamo kao nadu svih hrišćana. Izvor si čudesa, pokrovitelj vernih, premudri učitelj, hranitelj gladnih i radost uplakanih. Odeća si nagih, lekar bolesnih, krmanoš moreplovcima i osloboditelj sužnjima.

Prizivamo tvoje očinsko posredovanje pred Gospodom

Staratelj si i zaštitnik udovica i sirotih, čuvar celomudrija, krotki vaspitač dece, okrepljenje staraca, nastavnik postnika, odmor trudbenika, izobilno bogatstvo ništih i ubogih. Usliši nas koji ti se molimo i pod okrilje tvoje pribegavamo. Zauzmi se za nas pred Višnjim, i svojim bogoprijatnim molitvama izmoli nam sve što je korisno po spasenje duša i tela naših.

Pomoću tvojom sačuvaj od svake nevolje svetu obitelj ovu, svaki grad i selo, i svaku hrišćansku zemlju, i ljude što u njima žive. Jer znamo, znamo da molitva pravednoga može mnogo pomoći na dobro. A posle preblagoslovene Djeve Marije mi tebe pravednika imamo kao zastupnika pred svemilostivim Bogom, i tvome usrdnom posredništvu i zastupništvu smireno pribegavamo.

Preblagi oče, ti nas, kao budni i dobri pastir, sačuvaj od svih neprijatelja, pogibije, zemljotresa, grada, gladi, poplave, požara, pokolja, najezde tuđinaca. I u svim našim opasnostima i nevoljama pružaj nam ruku pomoći. Otvori nam vrata milosrđa Božjeg, jer smo zbog mnoštva nepravdi naših nedostojni gledati visinu nebesku. Okovani smo okovima greha, te nikada ne satvorismo volju Stvoritelja našeg, niti održasmo zapovesti Njegove.

Toga radi preklanjamo pred Tvorcem našim kolena skrušenog i smirenog srca našeg, i prosimo tvoje očinsko posredovanje pred Njim. Pomozi nam, ugodniče Božji, da ne izginemo sa bezakonjima našim. Izbavi nas od svakog zla i od svake napasti. Uputi um naš, i ukrepi srce naše u pravoj veri, da bismo tvojim posredovanjem i zauzimanjem ostali nepotamanjeni ni ranama, ni opasnostima, ni pomorom, niti ikakvim gnevom Sazdatelja našeg. I da tako u miru proživimo ovdašnji život, i udostojimo se videti dobra na zemlji živih, slaveći Oca i Sina i Svetoga Duha, Jednog u Trojici slavljenog i obožavanog Boga, sada i uvek i kroza sve vekove, Amin.

Druga molitva: Pomozi meni grešnom i utučenom

O, svesveti Nikolaje, prekrasni ugodniče Gospodnji, naš usrdni zastupniče, i svuda u nevoljama brzi pomoćniče, pomozi meni grešnom i utučenom u ovom sadašnjem životu. Umoli Gospoda Boga da mi oprosti sve grehe moje koje od mladosti svoje počinih u celom životu mom, delom, rečju, mišlju i svim čulima svojim, i pri ishodu duše moje pomozi meni kukavnom. Umoli Gospoda Boga, Sazdatelja svih tvari, da me izbavi vazdušnih mitarstava i večnih muka, kako bih svagda proslavljao Oca i Sina i Svetoga Duha, i tvoje milostivo posredovanje, sada i uvek i kroza sve vekove. Amin.

Treća molitva: Smiluj se i na mene koji sam u tami grehova

O, sveblagi oče Nikolaje, pastiru i učitelju svih koji sa verom pribegavaju tvome zastupništvu, i usrdnom te molitvom prizivaju, brzo pohitaj, i izbavi stado Hristovo od vukova koji ga rastržu, i svetim molitvama svojim ogradi i sačuvaj svaku hrišćansku zemlju od pobuna, zemljotresa, najezde tuđinaca i međusobnog rata, od gladi, poplave, požara, pokolja i iznenadne smrti, i kao što si se smilovao na tri čoveka što su bili u tamnici, i izbavio ih od careva gneva i posečenja mačem, tako se smiluj i na mene koji sam u tami grehova umom, rečju i delom, i izbavi me od gneva Božjeg i večne kazne, da bi mi, zbog tvog posredovanja i pomoći, i zbog Svoga milosrđa i pomoći, Hristos Bog podario da tih i bezgrešan život proživim u ovom svetu, i da me izbavi stajanja s leve strane, a udostoji sa svima svetima stajanja s desne strane. Amin.

Vaše reči su most do blagoslova

Molitva nije samo skup reči, već iskren razgovor duše sa svojim zaštitnikom. Sveti Nikola vekovima bdi nad našim nadama i strahovima, čuvajući svakoga ko ga prizove čista srca. Bilo da danas domaćinski slavite, odlazite u goste ili se svecu obraćate u tišini svoje sobe, znajte da on čuje svaku molbu za zdravlje i napredak vaših milih.

Dopustite da miris tamjana i blaga svetlost sveće unesu u vaš dom spokoj koji ne prolazi. Neka vas ruka Čudotvorca sigurno vodi kroz sva životna iskušenja. Neka njegova blagodat uvek bude uz vas, darujući mir i radost onima koje najviše volite.

(Telegraf.rs/Astrosajt)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com