Monah otkriva koji ljudi uvek imaju novca: Bog njihova dobra dela nagrađuje

Pravoslavna vera uči da je milosrđe jedno od najvažnijih načela hrišćanskog života. To nije samo čin saosećanja, već i svedočanstvo žive vere. Kada čovek pomaže drugome, on ne pokazuje samo dobrotu, već učestvuje u Božijem delu ljubavi.

Milosrđe kao put ljubavi

Monah Serafim Viricki naglašava da vera bez dela nema snagu. Milosrđe nije puka formalnost, već svesna odluka da se prepozna bol drugog čoveka i da se na njega odgovori. U pravoslavlju se veruje da Bog ne traži savršenstvo, već otvoreno srce i spremnost da se pomogne bližnjem.

Bog nagrađuje velikodušne

U tekstu se ističe da pomaganje siromašnima nije samo human gest, već i potvrda vere da u svakom čoveku postoji Božije prisustvo. Onaj ko daje, ne gubi — naprotiv, učestvuje u Božijoj brizi za svet. Zato se veruje da ljudi koji nesebično pomažu nikada neće ostati bez onoga što im je potrebno.

Snaga davanja iz srca

Pravoslavna duhovnost uči da nije važna veličina dara, već iskrenost i ljubav sa kojom se daje. Kada čovek pruža pomoć bez žaljenja i proračuna, tada i sam biva obogaćen — ne samo materijalno, već i duhovno.

Poruka monaha Serafima Virickog

Njegove reči ostaju kao putokaz: „Ako imaš rublju u novčaniku, daj je siromašnima i nikada nećeš ostati bez novca. Daj bez žaljenja i Bog će te nagraditi.“

Milosrđe nije samo čin dobrote, već i način da se čovek približi Bogu. Onaj ko zna da pokaže milost, otvara vrata sopstvenom blagostanju i unutrašnjem miru.

