Monika Levinski otkrila detalje o aferi sa Klintonom: „Otišli smo u kupatilo…“

Monika Levinski nije prečesto govorila o intimnim detaljima svoje afere sa Bilom Klintonom, koja je uzdrmala svet pre dve decenije. Najpoznatija ljubavnica 20. veka ipak je za dokumentarni serijal “The Clinton Affair“ otkrila pikanterije koje su do sada znali samo ona i nekadašnji predsednik Amerike.

Progovorila je o mrlji na legendarnoj plavoj haljini, detaljima seksa sa Klintonom u kupatilu Ovalne sobe i poklonima koje joj je predsednik davao.

Levinski je otkrila da su otišli u kupatilo nakon što joj je Klinton poklonio iglu za šešir i knjigu „Vlati trave“.

– To što mi je poklonio ovu knjigu za mene je imalo posebno značenje. To je intimna knjiga koja se ne daje olako. Ali su me mučila pitanja: ‘Da li je to što osećam stvarno? Postoji li tu nešto?’ Sve te nesigurnosti su nekako nestale kad mi je poklonio ovu knjigu. Uputili smo se prema kupatilu, gde smo postali još intimniji. Delio mi je komplimente, ja sam uzvraćala. Došli smo do tačke u kojoj bi on u ranijim susretima uvek stao. Nekako sam zastala i pitala želi li da nastavi. On je konačno rekao da želi – ispričala je Monika i nastavila:

– Tog dana izašla sam na večeru. Niko od ljudi koje sam srela na večeri nije mi rekao da imam mrlje po haljini. Mrlje sam videla tek posle nekoliko dana kada sam haljinu isprobavala pred svojom prijateljicom koja me je i nagovorila da sačuvam haljinu s Klintonovim semenom – zaključila je Levinski.

Nedavno je otkrila da bi se volela da se lično izvini Hilari Klinton, ali i da se Bil njoj nikada nije izvinio.