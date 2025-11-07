Jednostavan matematički zadatak za osnovce izazvao haos na internetu: Možete li vi da ga rešite?

Odgovor nije ni 60, ni -4, do kojih su došli skoro svi, već ćete primenom PEMDAS pravila uspešno i brzo doći do tačnog rešenja.

Da li mislite da ste brzi u matematici? Ovaj zavaravajući matematički zadatak izazvao je pravi haos na društvenim mrežama. Na prvi pogled, deluje vrlo jednostavno – ali većina ljudi odgovara pogrešno kada ga reši u 30 sekundi.

Zadatak za osnovnu školu deluje dovoljno jednostavno da se reši za nekoliko sekundi, ali je spotakao mase.

Osnovna jednačina koja je podeljena na X-u (nekadašnjem Tviteru) glasi:

20 – 4 X 3 +12 = 20.

Zadatak je objavljen sa izazovom „Rešite ovo!?“, iako izgleda da su mnogi ljudi ostali zbunjeni.

Prva stvar koju treba zapamtiti u bilo kom matematikom zadatku je akronim redosleda operacija, PEMDAS, što je skraćenica od Zagrade, Eksponenti, Množenje i Deljenje i Sabiranje i Oduzimanje.

Sve što je unutar zagrada (P) treba prvo izračunati. Drugo, treba se obratiti eksponentima (E).

Sledeće treba da bude množenje i deljenje (MD), ali množenje ne mora nužno biti pre deljenja. Ispravan metod je da se obraćaju sleva nadesno kako su napisani u jednačini.

Na kraju, sabiranje i oduzimanje (AS). Kada ostanu samo te dve operacije, zbir se može rešiti sleva nadesno jer redosled ne pravi razliku.

Čak i sa ovim pravilima, korisnici društvenih mreža su se mučili da se dogovore oko odgovora, nudeći niz predloga, iako je samo jedan bio tačno rešenje matematičkog zadataka.

Možete li da ga rešite za 30 sekundi ili manje?

Ako ste odgovorili sa 60, niste sami – ali nažalost, niste u pravu.

Slično, ako ste izračunali da je odgovor -4, to je takođe pogrešno.

Tačan odgovor je 20.

Kako ga pronalazite?

Prateći proverenu PEMDAS metodu, počinjete množenjem 4 i 3, što je jednako 12.

Ovo vam ostavlja malo pojednostavljenu jednačinu 20 – 12 + 12.

Kada je sabiranje i oduzimanje sve što preostaje, redosled kojim se rade nije važan.

Nakon što oduzmete 12 od 20, dobijete 8. Na kraju, ostaje vam 8 + 12, što je jednako 20.

Ali ako biste sabrali -12 i 12, što je jednako 0, a zatim sabrali 0 i 20, i dalje biste dobili tačan odgovor.

