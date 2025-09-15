Mračna proročanstva Babe Vange i Nostradamusa: Ovaj strašan događaj mogao bi uskoro da pogodi Evropu

Ukoliko ste se ikada pitali šta su najveći proroci prošlosti zaista videli, ova predviđanja Babe Vange i Nostradamusa ponovo podižu prašinu. Njihove vizije o budućim ratovima i pustošenju Evrope deluju zlokobno, a aktuelni događaji dodatno pojačavaju strahovanja.

Proročanstva Babe Vange

Baba Vanga je predvidela izbijanje velikog rata u Evropi, nazivajući ga “početkom propasti čovečanstva”. Prema njenim rečima, Vladimir Putin će preuzeti ulogu “gospodara sveta”, dok će evropski kontinent biti pretvoren u pustoš pre nego što sukobi dosegnu vrhunac.

Vizije Nostradamusa

Nostradamus je u svojim stihovima nagovestio okrutne ratove koji će šokirati Englesku i ostale države Starog kontinenta. “Kraljevstvo će biti obilježeno ratovima toliko surovim da će neprijatelji dolaziti iznutra i izvana”, pisao je on, uz upozorenje na ponovni povratak velike kuge iz prošlosti.

Savremeni znakovi upozorenja

Nedavni incident u Poljskoj, gde je oboren niz ruskih dronova nad NATO teritorijom, podigao je stepen uzbune. Milioni građana dobili su upozorenje da potraže skloništa, dok je premijer Donald Tusk istakao da je ovo “najbliže otvorenom sukobu od Drugog svetskog rata”. NATO je aktivirao članak 4, a glavni tajnik saveza poručio je: “Spremni smo braniti svaki centimetar našeg teritorija.”

Šta kažu stručnjaci

Ukrajinski ministar spoljnih poslova Andrii Sybiha upozorio je da Putin “neprestano testira odlučnost Zapada”, ističući da bi slabija reakcija samo ohrabrila rusku ekspanziju. Analitičari napominju da, iako niko u Savezu ne želi rat, tenzije rastu i pitanje uključivanja NATO-a u sukob nikako nije daleka mogućnost.

Ova dvostruka predviđanja i poruke iz aktuelnih dešavanja bacaju senku na mirnu budućnost Evrope. Da li će se proročanstva obistiniti, pokazaće naredni meseci.

