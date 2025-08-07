Muči vas nesanica? Ovih 9 namirnica će vas uspavati kao bebu

Kvalitetan san je ključan za zdravlje, a mnogi se bore da spavaju preporučenih sedam do osam sati. Pored raznih tehnika za opuštanje, i ishrana može igrati veliku ulogu u poboljšanju kvaliteta sna. Određene namirnice i pića poseduju svojstva koja podstiču san, a redovni obroci u isto vreme takođe mogu pomoći.

Bademi

Bademi nisu samo ukusna grickalica, već su i bogati nutrijentima koji doprinose boljem snu. Sadrže zdrave masti, vlakna i antioksidanse koji mogu smanjiti rizik od dijabetesa tipa 2 i srčanih oboljenja. Pored toga, izvor su melatonina, hormona koji reguliše unutrašnji sat i priprema telo za san. Magnezijum i vitamin B, takođe prisutni u bademima, mogu poboljšati kvalitet sna, posebno kod osoba koje pate od nesanice.

Ćuretina

Ćuretina je poznata po tome što izaziva pospanost, a razlog za to je aminokiselina triptofan. Triptofan podstiče proizvodnju serotonina, neurotransmitera koji utiče na raspoloženje i pomaže u opuštanju.

Čaj od kamilice

Ovaj popularni biljni čaj vekovima se koristi kao prirodni lek za nesanicu. Sadrži antioksidanse koji smanjuju upale i jačaju imuni sistem. Kamilica takođe sadrži apigenin, antioksidans koji se vezuje za određene receptore u mozgu, što može podstaći pospanost i smanjiti nesanicu.

Kivi

Ovo niskokalorično i hranljivo voće može biti jedna od najboljih namirnica za konzumaciju pre spavanja. Kivi je bogat vlaknima i antioksidansima, a njegov uticaj na san se često pripisuje serotoninu, hemikaliji u mozgu koja pomaže u regulaciji ciklusa spavanja. Istraživanja sugerišu da antioksidansi sa protivupalnim dejstvom, poput vitamina C u kiviju, takođe mogu doprineti boljem snu

Sok od višnje

Sok od višnje je poznat po tome što podstiče pospanost zbog visokog sadržaja melatonina. Takođe je bogat magnezijumom, fosforom i kalijumom. Jedno istraživanje je pokazalo da konzumiranje soka od višnje može produžiti i poboljšati kvalitet sna kod osoba sa hroničnom nesanicom.

Masna riba

Ribe poput lososa, tune, pastrmke i skuše su izuzetno zdrave i mogu poboljšati san. One su bogate omega-3 masnim kiselinama i vitaminom D, koji su važni za regulaciju serotonina, a samim tim i za bolji san.

Orasi

Orasi su još jedan odličan izvor melatonina i zdravih masti. Redovna konzumacija oraha može poboljšati kvalitet sna i opšte zdravlje.

Beli pirinač

Iako se često izbegava u nekim dijetama, beli pirinač može pomoći kod nesanice. Ima visok glikemijski indeks, što znači da brzo podiže nivo šećera u krvi. To može pomoći telu da proizvede triptofan, koji se zatim pretvara u serotonin i melatonin, hormone ključne za spavanje. Preporučuje se konzumiranje pirinča nekoliko sati pre spavanja.

Mlečni proizvodi

Čaša toplog mleka pre spavanja je tradicionalni lek za nesanicu. Mlečni proizvodi poput mleka, sira i jogurta su bogati triptofanom. Kalcijum u mlečnim proizvodima pomaže telu da iskoristi triptofan za proizvodnju melatonina.

