Mudri i pametni ljudi se nikada ne svete, oni čekaju da karma odradi svoju „magiju“!

Dok mnogi misle da će naći olakšanje ako se osvete ljudima koji su im nešto skrivili, mudri znaju da treba pustiti karmi da obavi težak posao.

Osveta nije nikada slatka niti donosi mir i zadovoljstvo. Želja za osvetom je znak slabosti, a tolerancija je najviši nivo moći. Niko ne može da pobegne od posledica svojih dela. Konstantno uzvraćanje negativne energije ne vodi nigde.

Intuicija, moral i razna duhovna i religijska načela nas uče da ne radimo drugima ono što ne bi hteli da neko radi nama.

Ali, u nekom trenutku života, suočeni s gnevom, bolom i izdajom, većina nas u prvi mah može da pomisli na osvetu. Oni mudriji su u stanju da čekaju da onaj prvi nalet besa prođe, kontrolišu emocije i donesu bolje odluke.

Karma, svemirski zakon pravde – uvek uzme sve u svoje ruke i svakome vrati kako je i zaslužio, učeći ga da bude bolja osoba.

Kaže se da niko ne može da pobegne posledicama svojih dela. Svemir ima odgovor za svako delo koje napravimo, dobro ili loše. Ukoliko u životu radimo dobro, dobro će nam se i vratiti, ako sejemo loše, loše ćemo i žnjeti.

Dok mnogi misle da će naći neko olakšanje ako se lično osvete ljudima koji su im nešto skrivili, mudri znaju da treba pustiti karmu da obavi težak posao.

Konstantna borba protiv negativne energije ne vodi nigde. Karma, sudbina, univerzum, kako god to nazvali, imaju svoj plan i kada zaboravite da ste nekoga povredili – bumerang dugova leti i sve se vraća. Ako smo pametni, setimo se šta smo uradili, pokajmo se, naučimo lekciju i idemo dalje, mudriji i skromniji.

Osveta nije slatka niti donosi mir i zadovoljstvo. Želja za osvetom je prvi znak slabosti, a tolerancija najviši stepen moći.

Evo 5 razloga zašto je bolje pustiti karmu da radi svoju magiju:

1. Osećaj zadovoljenja pravde je čist i potpun

Opsednutost mržnjom i besom je toksična. Ova osećanja raskidaju čoveka i uskraćuju mu sreću. Pre nego što poželite nekome da uzvratite naturom, zapitajte se da li je vredno toga i da li ćete se posle toga osećati bolje?

Odgovor koji ćete uvek dobiti je ne. Ne dozvolite da vas ljutnja i frustracija muče i vode u osvetu, već iskoristite tu energiju i pretvorite je u motivaciju za lični rast, a o toj drugoj osobi neka brine karma. Na taj način će ona naučiti lekciju mnogo bolje i neutralnije, što možda neće biti slučaj ako vi lično pokušate da je obožavate. Ljudi koji rade loše stvari sustižu pre ili kasnije. Kada karma udari, neće promašiti, i udara istom snagom kao i osoba koja je počinila nepravdu. Kada vidite da neko na kraju dobije lekciju koju na ovaj ili onaj način zaslužuje, to je prava stvar, a ne da se lično osvetite.

2. Čuvaš čistu savest i čiste ruke

Važno je da ruke budu čiste. Osveta se često ionako nije lako, pa čak ni legalno. Međutim, karma ima svoje načine. Osveta je uvek prljav posao, ali karma održava vašu savest čistom.

Čuvajte se i pustite karmu da učini svoje. Karma uvek vodi računa da svako dobije ono što zaslužuje. Kada vas neko povredi, ne uvlačite ruke u osvetu. Na kraju krajeva, samo povređuješ sebe. Pustite loše emocije i oprostite, a karma će naučiti čoveka lekciju.

3. Živite u sadašnjem trenutku bez negodovanja

Ljutnja, ljutnja i ozlojeđenost nikada nikome ništa dobro nisu doneli. Samo bolest. Ako su nečiji negativni postupci doveli do toga da ste stalno ogorčeni, oni su pobedili. Ne dozvolite sebi da postanete neko ko nikada ne biste bili.

Želja za osvetom se često pretvara u mržnju. A mržnja je najmoćniji otrov koji će vas pojesti iznutra.

Svoju energiju ćete najbolje usmeriti ako gledate napred, a ne ako gledate unazad, zadržavajući fokus na bolnim situacijama i negativnim ljudima.

4. Zatvarate karmički krug

Čak i ako uspete da održite svoje ruke relativno čistima sa svojom verzijom osvete, uvek postoje posledice po vaše postupke. Čak i ako niko ne zna šta ste uradili, karmički uticaj neće biti obrnut.

Ti znaš šta si uradio, a zna i Bog. Ako vas je neko povredio ili učinio nešto loše, onda ima svoj dug da plati. Zašto gomilati svoj karmički dug radeći im nešto negativno? Možda ćete se osećati zadovoljno ili privremeno izjednačeni, ali na kraju ćete opet morati da platite svoju lošu karmu. Budi bolji čovek, budi onaj koji će zaokružiti krug.

Mudri znaju da je njihov duhovni napredak i duševni mir vredniji od svake osvete.

5. Najbolja osveta je tvoj dobar život

Ako nas neko vara, a mi njih, da li nam je posle toga lakše? Kada nas neko udari, a mi uzvratimo, da li nam je lakše, da li osećamo da smo uzvraćanjem rešili ono što se upravo dogodilo?

Ne. Sva ova odmazda nas zapravo truje i dovodi do gomilanja zla u krugu iz kojeg nema izlaza.

Dobar život je najbolja osveta. Najbolji način da se osvetite onima koji su vam učinili nepravdu je da živite svoj život najbolje što možete. To je skoro kao šamar.

Takve ljude ništa neće boljeti od vašeg uspeha. Pokažite im da vas njihova zloba i negativnost ne dotiču ni malo.

Ignorišite ih, pustite karmu da učini svoje i uživajte u svom životu.

Dakle, sve se vraća, sve se plaća. Samo treba biti mudar i strpljiv i preživeti fazu „bombardovanja“. Opaki vrtlog se može razbiti samo ako na zlo odgovorimo dobrom. Na taj način prekidamo krug zla koji guši sve prisutne u njemu.

I ono najvažnije: umesto da se ljutimo i da želimo osvetu – takvima treba zahvaliti što su nas ojačali. Podsećaju nas na ono što nikada ne smemo postati. Nema ništa bolje od čistog računa i duge ljubavi, mirnog sna i mirne duše.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com