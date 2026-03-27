Mudrosti Dalaj Lame donose sreću, blagostanje i mir u kuću: Ovako je odgovorio šta je temelj života

Ove mudrosti Dalaj Lame ako ih poslušate, donose sreću i blagostanje u svaku kuću. Ovo su njegova pravila za spokojan i zdrav život.

Najinteresantnija su njegova pravila za srećan život. Ove mudrosti Dalaj Lame daju odgovor šta je temelj života.

Dalaj Lama, poznati mirotvorac i nobelovac, podelio niz saveta za sreću, blagostanje i mir. Objavio je mnoga dela, ali su za ljude najinteresantnija njegova pravila za srećan život.

Ovo su neki od inspirativnih saveta i mudrosti Dalaj Lame:

1. Imajte na umu da velika ljubav i veliki uspesi nužno u sebi uključuju i veliki rizik.

2. U životu ne možete pobediti svaki put, ali vrlo je važno da i u porazu naučite lekciju.

3. Poštujte sebe, poštujte druge, preuzimajte odgovornost za svoja dela.

4. Ponekad je najbolja stvar koja vam se može dogoditi ta da ne dobijete ono što želite.

5. Dobro naučite pravila kako biste ih znali dobro i prekršiti.

6. Ne dopustite da male nesuglasice naude velikom prijateljstvu.

7. Kad shvatite da ste pogrešili, odmah učinite sve da ispravite grešku.

8. Svaki dan odvojite barem malo vremena za sebe.

9. Ne bojte se probati nešto novo, ali ne napuštajte svoje vrednosti.

10. Tišina je ponekad najglasniji odgovor.

11. Živite dobar i častan život. Na taj ćete način, kad ostarite i počnete razmišljati o svom životu, moći u njemu uživati i po drugi put.

12. Atmosfera prepuna ljubavi u vašem domu temelj je vašeg života.

13. Kod nesuglasica sa voljenim osobama, bavite se isključivo sadašnjom situacijom.

