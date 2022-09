Muškarac tvrdi da je vanbračni sin kralja Čarlsa III: „Mora da me prizna, zahtevam DNK test“

Sajmon Dorante-Dej (56) tokom godina izneo je nekoliko tvrdnji da je sin kralja Čarlsa III i Kamile Parker Bouls, a nakon što je njegov navodni otac posle smrti kraljice Elizabete postavljen za kralja, ponovo zahteva DNK test. Smatra da je to što princ Vilijam sada nosi titulu Princ od Velsa „udarac njemu u lice“.

Ovaj 56-godišnjak je čak rekao da je sa višim pravnim ličnostima razgovarao o načinima koje ima u podnošenju tužbe protiv novopečenog kralja i kraljice supruge. Njegov DNK test kome se nada mogao bi da dobije brže nego što se očekivalo, a njegovi pravni timovi kažu da ne vide „bilo jedan razlog“ zašto bi kralj odbio DNK testiranje.

Govoreći za News7, Dorante-Dej je rekao: „Postojala je diskusija između sudije i mene i advokata o pravnom položaju Čarlsa i da li je monarh zaštićen zakonom ili je iznad zakona. A odgovor na to je bio nije iznad zakona – rekli su mi da ne vide razlog zašto jeste. I drugo, Kamila i njena porodica sigurno nisu iznad zakona. Mnogi ljudi su bili zabrinuti da će to naštetiti mom slučaju sada kada je Čarls postao monarh. Ali to neće doneti nikakvu razliku pravno.“

Dorante-Dej je jasno stavio do znanja da će se vratiti na sud i da se neće zaustaviti ni pred čim da dobije DNK test koji bi mogao da dokaže njegovu vezu sa engleskim kraljem. Ovaj 56-godišnjak je dodao: „Najmanje što Čarls može da uradi je da mi dâ odgovor i prizna me. Daje Vilijamu takvu titulu, pa gde je moja? Gde je moj DNK test? Ako mi nisi otac, dokaži da nisi. Osećam se odbačeno. Čarls je dobio šta je želeo: dobio je tron, dobio je ženu, dobio je sve. Sada je vreme da dobijem svoj srećan kraj.“

Otac devetoro dece je takođe otkrio da je pisao kraljici pre njene smrti u nadi da će ohrabriti tadašnjeg princa Čarlsa da se javi na DNK test.

