Muškarci najviše varaju ovakve žene, ovo su najčešći razlozi muške preljube

Nezadovoljstvo, manjak lične satisfakcije ili potreba za osvetom – najčešći su razlozi zašto se pojedinci odlučuju za prevaru.

Skorija istraživanja analizirala su razne apsekte života muškaraca i žena kako bi ustanovila koji su najčešći razlozi da se partneri upuste u romansu sa drugom osobom.

Britanski sajt za upoznavanje ljudi koji su u braku na osnovu 100.000 profila ustanovio je da postoji zajednički imenitelj kad je prevara u pitanju.

Žene

Najveći broj žena koje nisu zaposlene i koje su kao svoje zanimanje na sajtu navele „domaćica“ najčešće se upuštaju u ljubavne afere.

Kristijan Grant, glavni čovek britanskog sajta, objasnio je da je želja žene za prevarom posledica osećaja odbačenosti i usamljenosti.

„Žena koja vara nije vođena arogancijom ili egom, već osećajem usamljenosti i nezadovoljstvom u braku. Žene koje su domaćice najveći deo svog radnog dana su usamljene. Njima je šlag na torti suprug koji ih ignoriše kad se vrati sa posla“, objasnio je Grant.

Muškarci

Kad su muškarci i prevara u pitanju, stvari su malo drugačije. Visoki, bogati i inteligentni češće varaju, i to samo zbog potrebe da zadovolje svoj ego.

„Oni žele sve ili barem misle da mogu da imaju sve. Oni žele preko hleba pogače, tačnije, i brak i ljubavnicu. Bogati muškarci uglavnom su skloniji ovakvim izletima u odnosu na ostale“, zaključuje Grant.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com