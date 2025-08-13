Muškarci se najviše pale na žene sa ovim oblikom usana, najnovija istraživanja šokiraće mnoge žene!

Već duži vremenski period smatraju se idealnim savršeno pune usne, a žene širom sveta odlazile su u ordinacije plastičnih hirurga sa zahtevima za popunjeniji izgled.

Ipak, kada je sadašnji momenat u pitanju postavlja se pitanje koji je oblik usana najpoželjniji?

Rezultati istraživanja Univerziteta u Kaliforniji mogao bi da vas iznenadi.

Naime, oni su otkrili da najatraktivniji oblik usana ima više veze sa simetrijom nego specifičnom veličinom ili oblikom, pri čemu su najprivlačnije usne one sa odnosom gornje i donje usne od 1:2.

Iako je u poslednje vreme sve veća težnja žena da imaju puniju gornju usnu po uzoru na rijaliti zvezdu Kajli Džener, rezultati studije govore suprotno.

Studija iz 2017. godine pokazala je da je najatraktivniji oblik usana onaj koji podrazumeva odnos gornje i donje usne 1:1, pri čemu je preko 60 odsto ljudi odabralo ovaj odnos kao idealan.

Istraživači su došli do zaključka da i dalje postoji težnja za očuvanjem prirodnog izgleda i izbegavanje prevelike napunjenosti gornje usne što je čest slučaj kod poznatih dama.

Plastični hirurg Huan De Silva jednom prilikom je rekao za „Business Insider“ da su najpoželjnije usne one koje su savršeno simetrične i koje imaju jasno definisan Kupidonov luk koji se nalazi na gornjoj usni.

Prema njegovom mišljenju, pevačica Tejlor Svift je prava predstavnica savršenih usana.

Dodao je i da klijentkinje često traže i prirodno puniji izgled usana bez jasno definisanog Kupidonovog luka kao što ima glumica Džulija Roberts.

(Espreso/Ona)

