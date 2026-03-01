Muški savet: Ako sumnjate da vas partner vara, postavite mu samo ovo pitanje

Kada posumnjaju na prevaru, mnogi će prvo potražiti skrivene poruke na telefonu. Muški savet kaže da samo postavite pitanje o telefonu.

Malo je žena koje u svom životu nisu imale razloga da sumnjaju u vernost svog partnera. Ponekad nam intuicija govori da se nešto dešava i samo želimo da znamo istinu, ali kako da dođemo do istine? Evo jedan muški savet.

Stiv Harvi tvrdi da ima proverenu metodu za ovo. Poznati američki voditelj, komičar i autor često u svom delu govori o ljubavnim odnosima između muškaraca i žena. Jednom prilikom je odlučio da ženama otkrije kako mogu lako da saznaju o potencijalnoj preljubi. Kaže da bi trebalo da postavite partneru jedno pitanje.

Jednostavno pitanje otkriva sve

Dame, sada ću vam nešto reći. Muškarac vas može lagati ozbiljnog lica. Može vam reći da vas voli dok šalje poruke drugoj ženi. Ali postoji jedno pitanje, samo jedno, koje će ga razotkriti, i nije komplikovano.

Pitajte ga ovo: „Da imam pristup vašem telefonu upravo sada, da li biste bili nervozni?“

Ako želite istinu o muškarcu, ne slušajte šta govori, već gledajte kako reaguje na ovo pitanje. Ovo je muški savet.

Kažem vam, reakcija je sve. Samo treba da postavite muškarcu jednostavno pitanje. Kad bih sada imala tvoj telefon u rukama, da li bi u njemu pronašla nešto što bi me povredilo?

Muškarčevo lice će ti reći više nego bilo koji odgovor ikada. Možda će pokušati da se našali sa tim, promeni temu, zauzme defanzivan stav ili se ponaša kao da si luda što ga uopšte pitaš, ali slušaj me – sve je to reakcija, a istina živi u toj reakciji.

Muškarci su bića navike i instinkta. Kada muškarac nešto krije, ne zna kako da se nosi sa tim ako je zarobljen u trenutku. Njegova reakcija nije planirana, ona je sirova. To je njegova najrealnija verzija, i ako ta reakcija uključuje mucanje, iznenadnu promenu raspoloženja ili prebacivanje krivice na vas – upravo ste videli njegovu istinu pred svojim očima, zaključio je Harvi.

(Zadovoljna.hr)

