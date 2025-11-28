„Muž je uzeo moje prezime na venčanju, a onda je nastao pakao kakav nisam mogla ni da zamislim“

Šta se dešava kada se prekrši tradicija i muž na venčanju uzme ženino prezime – optužbe kakve ne biste poželeli ni najgorem neprijatelju.

Žena je verovala da menjanje prezimena nije veliki korak — ali kada je njen muž prihvatio da uzme njeno prezime, to je probudilo porodični rat koji nije očekivala. Promena prezimena nakon braka pretvorila se iz „modernog čina ljubavi“ u izvor nelagode, osuda i izolacije. Bilo je i strašne optužbe da je bacila crnu magiju i opčinila muža.

Nikada nije želela da promeni svoje prezime

Kako je ova žena nedavno objasnila u postu na Redditu, vrlo je vezana za svoje prezime i nikada nije želela da ga promeni. Takođe je jasno stavila do znanja da će sva njena buduća deca nositi njeno prezime jer ne može da zamisli da nose tuđe.

„Nije stvar u egu, kršenju tradicije ili feminizmu iz inata“, objasnila je. Kada se posle četiri godine veze verila sa sadašnjim suprugom, otvoreno mu je saopštila svoju odluku. Očekivala je otpor, svađu ili čak raskid. No, on ju je iznenadio, piše, rečenicom: „Uzeću tvoje.“ Posle venčanja, obavili su svu papirologiju i njen muž je legalno preuzeo njeno prezime.

Porodica je otužila da je optužila za veštičarenje

Problem je nastao u njegovoj porodici. Ona ih opisuje kao glasne i izuzetno tradicionalne. Njihova reakcija je bila sve samo ne rezervisana. Njen svekar, tvrdi ona, počeo je da je zove „Mis Moderna Žena“ veoma pogrdnim tonom. Njena svekrva sugerisala je rođacima da ga je „začarala“. Žena piše da članovi porodice ozbiljno veruju da je koristila neku vrstu „vudua“ ili „veštičarenja“ da bi ga naterala da „napusti krvnu lozu“.

U početku je pokušavala da to ignoriše, ali situacija se, kaže, samo pogoršala. Njena svekrva je plakala zbog „gubitka sinovljevog nasleđa“. Svekar je odbio da ga pozove na odmor. Tetka joj je navodno rekla da treba da se „pokaje pre nego što čarolija prođe“. Uprkos svemu, njen muž je stajao uz nju, ponavljajući da je odluka njegova, da ga nije manipulisala i da mu se iskreno sviđa što dele isto prezime.

Međutim, pritisak je počeo da uzima svoj danak. Par više ne dobija pozive na porodična okupljanja. Rođaci su navodno rekli da neće dolaziti u svoje „prokleto domaćinstvo“ kada budu imali decu. Dodatno su je povredili neki prijatelji. Oni su joj govorili da je jednostavno trebalo da uzme njegovo prezime jer nije vredelo drame.

Međutim, ona naglašava da je muž nije gurnuo niti tražio da uzme svoje prezime. Ona je samo rekla da neće menjati njegovo. On je sam predložio tu ideju.

Ljudi su podržavali i nju i njenog surpuga

Mnogo korisnika je komentarisalo, a većina je stala na njihovu stranu. Neki su rekli da su ona i njen muž doneli zajedničku odluku. Rekli su da bi rođaci trebalo da se pomire sa tim. Drugi su isticali važnost što muž nije popustio pod pritiskom. Izabrao je svoj brak umesto toksičnih porodičnih očekivanja. Bez obzira na ishod, ova priča pokazuje kako naizgled administrativna odluka u nekim porodicama može izazvati mali rat između tradicije i modernog života.

Čak i ljudi koji inače podržavaju slobodu izbora kod promena prezimena, često ne razumeju. Kada je promena zajednička, s poštovanjem i ljubavlju, ona može da izazove snažne reakcije.

Ova priča pokazuje da promena prezimena nakon braka — simbol ravnopravnosti — u praksi i dalje može biti “okidač” za porodične sukobe.

