Muž joj se gadi već 8 godina, ali je i dalje s njim…

Ne postoji brak koji nije prošao kroz razne krize i iskušenja. Jedna čitateljka australijskog „Dejli mejla“ (Daily Mail) ispričala je da osam godina ne voli svog muža, iskoristila je sve moguće izgovore da bi izbegla seks s njim, jako joj je neprivlačan, ali pošto imaju dvoje dece, ona zbog finansija i dalje živi s njim u zajednici.

„Ne želim nikada da vidi moje lice tokom seksa koji je redak, jer ja zamišljam nekog drugog dok sam u krevetu s njim. Imamo odnose jednom mesečno, a ja bih se najradije pokrila po glavi da me ne vidi i da ne moram da ga dodirujem. Postao mi je jako neprivlačan i seks je za mene užasna obaveza. On jednostavno ne čita signale koje mu šaljem i ne prepoznaje da mi više nije stalo do njega. Izbegavam njegov pogled, dodir…. Ljubav je jednostavno nestala, nije se desilo ništa posebno među nama“

„Dođe mi da mu kažem u lice da ode, da je kraj i da među nama više nema ničega. Ali onda shvatim šta bi to značilo za mene i decu.“

Sreća da se ovakve stvari dešavaju samo u Australiji, ne u Srbiji… 😉 (BLAJBI)

Napišite i Vi šta mislite o ovoj temi na Forumu Krstarice…