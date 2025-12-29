Na koga liči beba? Stručnjaci za genetiku razbijaju mitove „tatinom nosu“i „maminim očima“

Pitate se na koga liči beba? Da li će imati mamine oči ili tatin nos? Saznajte kako genetika oblikuje lice vašeg deteta i šta zapravo dominira.

Pitanje na koga liči beba nije samo stvar vizuelnog utiska, već složena genetska slagalica koja se rešava godinama.

Ginekolozi i genetičari objašnjavaju da bebin izgled nije jednostavna mešavina osobina oba roditelja u odnosu 50-50. Umesto toga, radi se o borbi između dominantnih i recesivnih gena. Odgovor na to na koga liči beba leži u činjenici da dominantni geni – poput onih za tamnu kosu, tamne oči ili kovrdže – često pobeđuju. Međutim, to ne znači da je bitka unapred izgubljena za roditelja sa svetlijim karakteristikama.

Nijedna beba nema „50-50“ gena svojih roditelja

Svako dete nasleđuje polovinu svoje DNK od svakog roditelja. Ta genetska mešavina utiče na širok spektar fizičkih osobina – od boje očiju, teksture kose i tena kože do strukture kostiju lica i osmeha.

Boja očiju i kose: Ove osobine zavise od kombinacija više gena. Čak i ako oba roditelja imaju tamne oči ili kosu, svetlije nijanse ili neočekivane nijanse mogu se pojaviti ako se prenose recesivni geni.

Crte lica (oblik nosa, usne, obrazi, brada itd.): I one imaju genetsku osnovu. Studije pokazuju da deca generalno više liče na svoje roditelje nego na slučajne odrasle osobe – ali na koji roditelj više liče može značajno da varira, čak i unutar iste porodice.

Zato u mnogim porodicama možete videti osobine od baba i deda ili čak daljih predaka – to je jednostavno bacanje genetske kockice.

Kao što ginekolozi (poput dr Ambrin S, koja se na Instagramu koristi korisničko ime „healthify_women“ sa preko 550 hiljada pratilaca) često objašnjavaju – a nauka potvrđuje – bebino lice i crte lica su jedinstvena mešavina, a ne kopija bilo kog roditelja.

Beba obično nasleđuje ove karakteristike sa očeve strane:

Oblik vilice i nosa – tatini geni često dominiraju strukturom kostiju lica

Linija kose i tendencija ćelavosti

Potencijal visine

Tip kože (masna/suva tendencija)

Dok majka prenosi svoje gene na bebu za:

Oblik očiju i trepavice

Usne i punoću obraza

Raspodelu telesne masti i metabolizam

Navike spavanja i temperament (aktivan naspram mirnog)

Međutim, važno je napomenuti da ovo nisu „pravila“ i nisu uklesana u kamenu – postoje izuzeci, i to je upravo čudo prirode.

Pored gena, šta je još važno

Iako dr Ambrin ističe opštu formulu koja stoji iza formiranja crta lica bebe, istraživanja pokazuju da genetika nije cela priča. Okruženje unutar materice i stres porođaja mogu uticati na to kako će se crte lica pojaviti. Studija Univerzitetskog koledža u Londonu (UCL) iz 2024. godine otkrila je da pritisak na embrion tokom ranog razvoja može uticati na rast ćelija neuralnog grebena (ćelije koje formiraju lice i lobanju).

To znači da suptilni znaci – poput položaja bebe, koliki je pritisak tokom rasta ili porođaja – mogu uticati na oblik lica. Drugim rečima, čak ni jednojajčani blizanci neće izgledati potpuno isto, jer ovi „faktori okoline“ dodaju varijacije. Pri rođenju, bebine oči mogu izgledati otečene ili čak razroke zbog pritiska tokom procesa porođaja – ali ova stanja se često poboljšavaju tokom dana ili nedelja.

Slično tome, druge karakteristike – blago izdužena glava, mekše ili zaobljenije konture lica, neujednačen ten – mogu jednostavno odražavati prolazak bebe kroz porođajni kanal ili ranu adaptaciju.

Pored svih ovih faktora, važnost dobrog zdravlja i majke i deteta ostaje najvažnija tokom trudnoće. Za to se mora pridržavati sledećeg:

Dobra ishrana, posebno folna kiselina, gvožđe i proteini

Izbegavanje pušenja, alkohola i droga

Upravljanje dijabetesom i visokim krvnim pritiskom

Redovni prenatalni pregledi

Loša prenatalna nega obično ne menja porodičnu sličnost, ali može uticati na ukupni rast i simetriju lica.

3 mita o nasleđivanju u koja svi veruju

Često čujemo priče koje nemaju uporište u medicini. Evo šta je zapravo istina kada analizirate na koga liči beba:

Prvo dete uvek liči na oca: Ovo je stari mit zasnovan na evolutivnoj potrebi da otac prihvati potomstvo. Nauka ne potvrđuje ovo pravilo.

Ovo je stari mit zasnovan na evolutivnoj potrebi da otac prihvati potomstvo. Nauka ne potvrđuje ovo pravilo. Tamne oči nikada ne postaju svetle : Iako retko, boja očiju se može promeniti u prvih šest do devet meseci usled proizvodnje melanina.

: Iako retko, boja očiju se može promeniti u prvih šest do devet meseci usled proizvodnje melanina. Dominantni gen uvek pobeđuje: Ne uvek. Ponekad se recesivni geni upare na način koji iznenadi oba roditelja.

Posmatrajte kako se vaše dete menja i razvija sopstveni identitet. Umesto da brinete na koga liči beba, uživajte u otkrivanju njenih jedinstvenih grimasa i osmeha koji možda ne pripadaju nikome osim njoj samoj.

Šta je važnije od „izgleda“

Uživajte u bezbrižnim trenucima dok raspravljate o tome „na koga beba liči“. Ali često su karakteristike poput otečenih kapaka, neobičnog oblika glave ili oznaka na koži privremene. Važno je zapamtiti da čak i ako beba ne liči na mamu ili tatu odmah po rođenju, izgled se može razvijati mesecima kako se geni nastavljaju izražavati – kosa može potamneti, oči mogu promeniti boju, struktura lica se može vremenom promeniti.

Međutim, važno je fokusirati se na bebino zdravlje, stanje kože, rast i reflekse u prvim danima ili nedeljama, umesto da upoređujete izgled.

