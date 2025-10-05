Na Noć veštica, kucanje bez pozdrava nije slučajno – ne otvaraj vrata dok ne saznaš šta znači

Ne otvaraj vrata ako čuješ tiho kucanje bez pozdrava – evo šta to može da znači.

Ako na Noć veštica čuješ tiho kucanje bez pozdrava, ne otvaraj vrata – to može biti znak upozorenja da nešto nije kako treba. U nekim slučajevima, to nije dete u kostimu, već neko ko koristi praznik da prikrije loše namere.

Zašto se ne otvaraju vrata kad čuješ tiho kucanje bez pozdrava?

Zato što to može biti trik, a ne slatkiš. Prava deca obično viču „Trick or treat!“ ili se smeju, dok tiho kucanje bez glasa može da znači da neko pokušava da ostane neprimećen.

U Americi su zabeleženi slučajevi kada su lopovi koristili Halloween da provere da li je neko kod kuće. Tiho kucanje bez pozdrava često je prvi test – ako niko ne odgovori, to im je signal da je kuća prazna.

Kako da prepoznaš da nešto nije u redu?

Kucanje bez glasa – niko ne kaže „Trick or treat“.

Kasni noćni termin – posete posle 22h nisu uobičajene.

Nepoznata silueta – ako vidiš odraslu osobu bez kostima, to je znak za oprez.

Ponavljanje – ako se kucanje ponavlja više puta bez reči, ne otvaraj.

Šta da uradiš ako se ovo desi?

Ne otvaraj vrata odmah.

Pogledaj kroz špijunku ili kameru.

Uključi svetlo spolja – to često odbija nepoželjne posetioce.

Ako se osećaš ugroženo, pozovi komšiju ili policiju.

Kako da se zaštitiš na Halloween?

Ne otvaraj vrata ako ti nešto deluje čudno. Prati pravilo: deca viču, odrasli ćute. Uvek proveri ko je ispred vrata. Ne moraš da budeš paranoičan, ali budi pametan. Halloween je zabava – ali i prilika za trikove koje ne želiš da doživiš.

Te noći, bolje je da budeš malo nepoverljiv nego da se kaješ. Ako ti intuicija kaže „ne“, poslušaj je.

