Na obali reke našli drveni sanduk, a u njemu neprocenjivo blago (foto)

Egipatski i španski arheolozi pronašli su mumiju staru 3.600 godina u gradu Luksoru, na istočnoj obali Nila.

U grobnici je otkriven drveni sanduk dimenzija 1.75×0.33 metara, a u njemu su bili mumificirani posmrtni ostaci 15-godišnje devojke.

U kovčegu je bila i drvena Šabti figura koja je bila umotana u laneni zavoj, a na sebi je imala izrezbaren tekst koji otkriva identitet sahranjene po imenu Đehuty.

17 dynasty mummy in coffin discovered at Draa Abul Naga necropolis in Luxor: https://t.co/aQejWxGM4K pic.twitter.com/8CgqAFSlrZ

— Talking Pyramids💬 (@Bennu) April 25, 2020