Postoji jednostavan način da odmah prepoznate sveže rotkvice na pijaci. Obratite pažnju na jedan mali detalj.

Na pijaci svi gledaju boju, ali sveže rotkvice se prepoznaju po jednom skrivenom znaku.

Kako prepoznati sveže rotkvice na pijaci

Mnogi kupci na pijaci biraju rotkvice samo po njihovoj boji, ali stručnjaci kažu da rotkvice imaju još nekoliko jasnih znakova po kojima se lako prepoznaju.

Pre svega, treba obratiti pažnju na čvrstinu. Najsvežije rotkvice su uvek tvrde i hrskave na dodir, dok mekane ili gumene rotkvice najčešće znače da su stare ili loše skladištene.

Još jedan važan znak su listovi. Ako rotkvice imaju zelene, čvrste i sveže listove, velika je verovatnoća da su nedavno ubrani plodovi. Kada su listovi uveli ili požuteli, to može značiti da povrće više nije sveže.

Takođe, obratite pažnju na površinu rotkvice. Sveže rotkvice su glatke i jarke boje, dok bore, tamne mrlje ili mekana mesta mogu biti znak da su počele da propadaju.

Mali trik koji mnogi ne znaju

Prodavci često savetuju još jedan jednostavan trik. Uzmite rotkvicu u ruku i blago je pritisnite. Ako je čvrsta i teška za svoju veličinu, velika je verovatnoća da su taze rotkvice koje će biti hrskave i ukusne u salati.

Ako želite najbolje rotkvice, ne gledajte samo boju. Čvrstina, izgled listova i površina ploda mogu mnogo više reći o njihovoj svežini i kvalitetu.

