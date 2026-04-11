Na Veliku subotu uradite jednu stvar obavezno, osetićete istinski mir u duši

Na Veliku subotu važno je da uradite jednu stvar. Odmah ćete osetiti olakšanje i mir u duši. Danas je istovremeno i tužan i radostan dan.
Na Veliku subotu
Isus Hristos je pogubljen na Veliki petak, a njegovi apostoli su dobili dozvolu da ga sklone sa krsta i pokopaju ostatke.

Iako Isus još nije vaskrsao, raspoloženje na Veliku subotu je ispunjeno iščekivanjem čuda. Velika subota je posvećena pripremama za Vaskrs i čišćenju duše od greha.

Kako se ponašati na Veliku subotu?

  • Na ovaj dan zabranjena je buka, zabavljanje, uživanje i slušanje muzike.
  • Poželjno je da se suzdržite od psovki.
  • Crkva ne pozdravlja intimne kontakte, čak ni među supružnicima.
  • Malo crnog vina dozvoljeno je onima koji su na Veliki petak strogo postili.
  • Ne preporučuje se obavljanje kućnih poslova, ali ni rad u bašti.
  • Nije dozvoljeno raditi ručni rad, lov i ribolov, kao ni klanje stoke ili živine.
  • Grobovi se mogu posetiti radi čišćenja.
  • Post je i dalje obavezan. Vernici piju vodu, a obrok se sastoji od hleba, voća i povrća.
  • Na Veliku subotu je važno da se oprašta i da se traži oprost.
  • Najvažnije je da Veliku subotu, kao i ceo post koji je već iza nas, provedemo u korist naše duše.
  • Veoma je bitno osetiti kroz šta je Spasitelj prošao zbog ljudi i radost vaskrsenja će doći i zameniti tugu.

