Na Veliku subotu uradite jednu stvar obavezno, osetićete istinski mir u duši

Na Veliku subotu važno je da uradite jednu stvar. Odmah ćete osetiti olakšanje i mir u duši. Danas je istovremeno i tužan i radostan dan.

Velika subota je istovremeno i tužan, ali i radostan dan. Na Veliku subotu važno je da se oprosti, i da se traži oprost. U našem narodu postoje mnoga verovanja i običaji na ovaj dan. U narodu je poznata i pod nazivom zavalita subota, jer se veruje da ove sedmice treba učiniti neko dobro delo.

Isus Hristos je pogubljen na Veliki petak, a njegovi apostoli su dobili dozvolu da ga sklone sa krsta i pokopaju ostatke.

Iako Isus još nije vaskrsao, raspoloženje na Veliku subotu je ispunjeno iščekivanjem čuda. Velika subota je posvećena pripremama za Vaskrs i čišćenju duše od greha.

Kako se ponašati na Veliku subotu? Na ovaj dan zabranjena je buka, zabavljanje, uživanje i slušanje muzike.

Poželjno je da se suzdržite od psovki.

Crkva ne pozdravlja intimne kontakte, čak ni među supružnicima.

Malo crnog vina dozvoljeno je onima koji su na Veliki petak strogo postili.

Ne preporučuje se obavljanje kućnih poslova, ali ni rad u bašti.

Nije dozvoljeno raditi ručni rad, lov i ribolov, kao ni klanje stoke ili živine.

Grobovi se mogu posetiti radi čišćenja.

Post je i dalje obavezan. Vernici piju vodu, a obrok se sastoji od hleba, voća i povrća.

Najvažnije je da Veliku subotu, kao i ceo post koji je već iza nas, provedemo u korist naše duše.

Veoma je bitno osetiti kroz šta je Spasitelj prošao zbog ljudi i radost vaskrsenja će doći i zameniti tugu. (Stil)

