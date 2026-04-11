Na Veliku subotu uradite jednu stvar obavezno, osetićete istinski mir u duši

Isus Hristos je pogubljen na Veliki petak, a njegovi apostoli su dobili dozvolu da ga sklone sa krsta i pokopaju ostatke.
Iako Isus još nije vaskrsao, raspoloženje na Veliku subotu je ispunjeno iščekivanjem čuda. Velika subota je posvećena pripremama za Vaskrs i čišćenju duše od greha.
Kako se ponašati na Veliku subotu?
- Na ovaj dan zabranjena je buka, zabavljanje, uživanje i slušanje muzike.
- Poželjno je da se suzdržite od psovki.
- Crkva ne pozdravlja intimne kontakte, čak ni među supružnicima.
- Malo crnog vina dozvoljeno je onima koji su na Veliki petak strogo postili.
- Ne preporučuje se obavljanje kućnih poslova, ali ni rad u bašti.
- Nije dozvoljeno raditi ručni rad, lov i ribolov, kao ni klanje stoke ili živine.
- Grobovi se mogu posetiti radi čišćenja.
- Post je i dalje obavezan. Vernici piju vodu, a obrok se sastoji od hleba, voća i povrća.
- Na Veliku subotu je važno da se oprašta i da se traži oprost.
- Najvažnije je da Veliku subotu, kao i ceo post koji je već iza nas, provedemo u korist naše duše.
- Veoma je bitno osetiti kroz šta je Spasitelj prošao zbog ljudi i radost vaskrsenja će doći i zameniti tugu.
(Stil)
Pratite Krstaricu na www.krstarica.com