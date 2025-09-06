Nabavite ovaj predmet i stavite ga kod ulaznih vrata, privlači sreću i obilje a novac će vas zapljusnuti kao kiša

Stara verovanja, posebno ona iz slovenskih i istočnjačkih tradicija, obiluju savetima o tome šta postaviti kod ulaznih vrata da bi se privukli sreća, novac i blagostanje. Predmeti koje ovako postavljamo nisu samo dekoracija, oni su simboli namere, podsetnici na ono što želimo da privučemo.

Feng šui stručnjaci ističu da treba da aktivirate žabu novca za bogatstvo, sreću i obilje.

Feng šui je drevna kineska veština koja tvrdi da pojedine aspekte života možete da unapredite ili upropastite rasporedom stvari u kući, odnosno rasporedom prostorija, položajem kuće…

U Srbiji je odavno trend da se dom, okruženje, radno mesto uređuje prema ovoj metodi. Veoma je popularna žaba bogatstva koja može da se drži ne samo u kući, već i na radnom mestu da privuče bogatstvo.

Postoji više vrsta ove srećne figure, ali feng šui pravila ističu da je najdelotvornija žaba sa tri stopala koja drži novčić u svojim ustima.

Postavite žabu u blizini ulaznih vrata, sa glavom okrenutom ka unutra. Najbolju energiju privlači ako je čuvate u dnevnoj sobi, posebno ako imate privatan biznis. Ako radite u kancelariji, čuvajte je na vidljivom mestu na stolu.

Feng šui žaba odbija energiju novca ako je okrenuta ka izlazu jer to simbolizuje da novac samo izlazi iz vaše kuće.

Ne treba da je čuvate u spavaćoj sobi, kuhinji i kupatilu i nemojte je spuštati na pod. Ne čuvajte je na mestu gde ima puno ljudi i galame, veruje se da tako odbija pozitivnu energiju novca.

Figura žabe sa tri noge koja drži novčić u ustima

Postavlja se kod ulaznih vrata, sa glavom okrenutom ka unutra — da novac „ulazi“ u dom

Aktivira se crvenom trakom ili crvenom podlogom

Vežite crvenu traku oko žabe kako biste je aktivirali ili je postavite na crveni papir ili drugu podlogu u toj boji. Ukoliko ste već kupili žabu sa crvenom trakom, onda nema potrebe da ponavljate ovaj postupak.

