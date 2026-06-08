U kojoj godini života telo počinje naglo da stari: Ovo je trenutak kada sve kreće „nizbrdo

Telo počinje naglo da stari u dve tačno određene godine, tvrdi Stenford. Saznajte koje su to brojke i kada da reagujete na vreme.

Sa 44 godine vaše telo pravi prvi tihi zaokret, i to nije obično umaranje od posla. Naučnici sa Univerziteta Stenford otkrili su da telo ne počinje naglo da stari ravnomerno, kao što smo verovali, već u dva oštra skoka koji padaju na tačno određene godine. Dan po dan, godinu za godinom, mislili smo da starenje ide u pravoj liniji. Pogrešili smo.

Istraživanje koje je preokrenulo predstavu o godinama

Tim sa Medicinskog fakulteta Univerziteta Stenford, pod vođstvom profesora Majkla Snajdera, pratio je više od 135.000 bioloških pokazatelja kod ispitanika različite starosti. Reč je o molekulima, mastima i mikrobima koje telo svakodnevno menja. Rezultati su objavljeni u časopisu Nature Aging i bili su neugodno jasni.

Starenje ne liči na ravnu liniju. Liči na dva strma skoka u tačno određenim trenucima, a čak 81 odsto promena u organizmu dešava se po nepredvidivom obrascu. Nije postepeno. Telo, ispada, voli naglo da stari.

Prva prelomna godina: 44

Oko 44. godine telo pravi prvi veliki preokret. Metabolizam masti se menja, a srce i krvni sudovi pokazuju prve ozbiljne znake da nešto nije kao pre. Tu većina nas prepozna sebe: kafa popijena u pet popodne odjednom kvari san, čaša vina se oseti sutradan, a kilogram skinut nekada za nedelju dana sada se lepi tvrdoglavo. Nije to puki umor. To je telo koje menja brzinu.

Druga prelomna godina: 60

Drugi talas udara jače. Oko 60. godine imunski sistem i bubrezi rade pod pojačanim opterećenjem, pa vidljivi znaci starenja dolaze brže nego ikad ranije. Ono što je nekad bilo sitnica, prehlada koja prođe za dan ili modrica koja brzo nestane, sada postaje signal koji telo glasno šalje. Telo naglo stari po drugi put, i to bez najave.

Može li se ovaj skok usporiti?

Može, ali samo ako znate kada da reagujete. Naučnici naglašavaju jednu neugodnu podudarnost: baš oko 44. godine većina ljudi živi pod najvećim stresom i sa najlošijim navikama u ishrani. Tačno tada, kada bi telu trebalo najviše mira, mi mu dajemo najmanje.

Posle 60. priča se ponavlja na drugi način. Kvalitet sna prirodno opada, a fizička aktivnost se smanjuje, pa drugi talas dobija dodatni vetar u leđa. Ako i u tom periodu prepustite stvar slučaju, telo donosi odluku umesto vas. Razgovor sa lekarom oko 44. i pred 60. godinom vredi više od bilo kog skupog suplementa.

Najveći problem nije broj na ličnoj karti, problem je trenutak kada prestanete da slušate sopstveno telo. Ono ne stari polako i tiho, kao što smo mislili. Stari u skokovima, i upravo zato je važno da promenite navike pre nego što vas drugi talas zatekne nespremne.

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