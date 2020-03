Najbolje prijateljice nakon 17 godina otkrile da su sestre (foto, video)

Najbolje prijateljice Ešli Tomas (31) i Latoja Vimberli (29) imaju mnogo toga zajedničkog. Godinama su bile nerazdvojne, a nedavno su saznale da su sestre.

Kao devojčice su imale identičan razmak između zuba, visoke jagodice i isti ten, a čak su nosile i isti broj obuće. Zanimaju ih moda i slične stvari i slušaju istu muziku, a oduvek su imale „neraskidivu vezu“, otkad su počele da se druži posele jedne žurke 2006. godine, na kojoj su se zbližile. Sedamnaest godina nakon i dalje su bliske i nikad nije prošao nijedan dan da se barem ne čuju telefonom. One su se u šali nazivale i sestrama, a ovog februara ispostavilo se da su zaista biološke sestre, piše CNN.

Kockice su počele da se slažu u januaru posle Latojinog venčanja. Ešli je na Fejsbuku objavila fotografiju sa zabave, a na nekim od slika bio je Latojin otac, Kenet Vimberli. Njega je prepoznala prijateljica Ešline majke i odmah joj je rekla da su njena majka i Latojin otac imali nešto u prošlosti.

„Rekla joj je da su se ona i njena majka družile s mojim ocem kad su bile mlade. Kada mi je Ešli to saopštila, znala sam da se nešto ne uklapa. Tražila sam joj da mi pošalje fotografiju te prijateljice pa sam je pokazala tati i on je odmah prepoznao“, priča Latoja.

Nakon toga je prepoznao i Ešlinu majku i priznao da su njih dvoje imali kratku vezu. Tada je saznao i da Ešli ne zna ko joj je biološki otac pa se Kenet zapitao da li bi to mogao biti on. Zbog toga su njih troje odlučili da zajedno plate DNK test.

Rezultati su bili gotovi 21. februara i potvrdili su njihove sumnje – Kenet je bio Ešlin otac.

„Bila sam na poslu kada me je Kenet nazvao i rekao mi da je moj otac. Cela sam se naježila. Nisam mogla da razmišljam. Nisam mogla da to shvatim ni da progovorim u tom trenutku“, rekla je Ešli.

