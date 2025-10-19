Najbolji doručak na svetu imaju Turci – tako dobar ukus mu daje jedan poseban sastojak koji obavezno stavljaju

Sličan je starašu kod nas i zove se menemen – ukusan i zdrav obrok.

Zvanično najbolji doručak na svetu, prema nedavnim listama svetskih gastronomskih vodiča, jeste turski doručak, poznatiji kao „kahvalti“. Ovaj obrok je mnogo više od običnog jutarnjeg jela; to je pravi društveni događaj i gozba koja uključuje bogatstvo različitih ukusa i namirnica. Tradicionalni turski doručak sastoji se od raznih vrsta sireva, maslina, svežeg povrća poput paradajza i krastavca, domaćih džemova, meda, kao i jaja pripremljenih na različite načine.

Šta čini turski doručak posebnim?

Ono što izdvaja „kahvalti“ jeste njegova raznolikost i ideja deljenja. Na stolu se istovremeno nađe mnoštvo malih tanjira sa različitim đakonijama, što omogućava da svako pronađe nešto po svom ukusu. Termin „kahvalti“ doslovno znači „pre kafe“, što ukazuje na to da je ovo obilan obrok osmišljen da se u njemu uživa polako, pre prve jutarnje kafe. Neizostavan deo svakog turskog doručka je i sveže ispečen hleb ili pecivo „simit“, a sve se zaokružuje neograničenim količinama crnog čaja koji se služi u tradicionalnim staklenim čašicama.

Menemen – zvezda turskog doručka

Iako je izbor zaista veliki, jedno jelo se posebno ističe – menemen. Ovaj specijalitet, sličan našem satarašu, priprema se od jaja i prodinstanog povrća poput paradajza, paprike i luka. Tajna savršenog menemena je u tome da ostane kremast i sočan, idealan za umakanje hleba. Pored njega, često se služe i jaja sa sudžukom, ljutom goveđom kobasicom.

Više od obroka – kultura za stolom

Turski doručak je odraz kulture gostoprimstva i porodičnog okupljanja. To je vreme kada se porodica i prijatelji okupljaju, razgovaraju i uživaju u zajedničkom obroku bez žurbe. Zbog svoje važnosti i bogatstva, turski doručak je čak kandidat za UNESCO listu nematerijalne kulturne baštine. Iako je srpska komplet lepinja neko vreme držala titulu najboljeg doručka, turski „kahvalti“ ju je nedavno prestigao na listi čuvenog sajta Taste Atlas, potvrđujući svoju svetsku popularnost.

